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내일 논산훈련소 입소하는 천하람…“軍, 세게 굴리지 않을까 걱정”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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14년 만에 논산훈련소 재입소…“국방 현실 직접 확인해 정책에 반영”

천하람 개혁신당 원내대표가 현역 국회의원으로는 처음으로 훈련병 신분으로 신병교육을 받는다. 최근 안규백 국방부 장관을 강하게 비판해온 천 원내대표는 훈련을 앞두고 “국방부에서 좀 세게 굴리라고 했을지 모르겠다”며 훈련 강도가 높아질 가능성에 대한 우려도 내비쳤다.

 

충남 논산 육군훈련소에서 훈련병들이 훈련하는 모습(왼쪽). 천하람 개혁신당 원내대표. 뉴시스
충남 논산 육군훈련소에서 훈련병들이 훈련하는 모습(왼쪽). 천하람 개혁신당 원내대표. 뉴시스

국회 국방위원인 천 원내대표는 10일 밤 CBS라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연해 오는 12일부터 2박3일간 충남 논산 육군훈련소에 입소하는 이유에 대해 “경험의 업데이트를 위해서”라고 설명했다.

 

천 원내대표는 자신의 경험만으로 현안을 판단했던 과거를 돌아보며 직접 현장을 경험할 필요성을 느꼈다고 말했다. 그는 “최근 초등학교 점심시간에 축구를 못 하게 한다는 말을 들었을 때 ‘이게 말이 되냐’고 믿지 않았었다”며 “제 경험을 믿고 말이 안 된다고 했다가 막상 조사해 보니까 엄청 많았다”고 했다.

 

이어 “그때 ‘내가 안다는 것을 과신하면 안 되겠다. 뭐든 업데이트해야겠다’는 생각을 하게 됐다”며 “기존에 갖고 있는 경험만 가지고 국방 정책을 이야기하기보다는 경험을 업데이트하면 현실에 맞는 정책들이 나오지 않겠느냐는 취지로 입소하게 됐다”고 밝혔다.

 

천 원내대표는 14년 전 공익법무관으로 복무하기 위해 논산훈련소에서 신병교육을 받은 경험도 언급했다.

 

그는 “공익법무관으로 가기 위해 받은 논산훈련소 훈련이 벌써 14년이나 됐다”며 “당시 경험과 현재의 군 현실 사이에 차이가 있을 수 있는 만큼 직접 확인해보고 싶었다”고 설명했다.

 

훈련을 앞두고 체력에 대한 걱정도 내비쳤다. 천 원내대표는 “입소를 위해 산책하면서 러닝을 잠깐 해봤는데 아내가 ‘안 되겠다. 굉장히 위험하다. 괜히 군 의료 대비 태세 점검하고 오는 것 아니냐’고 걱정하더라”며 웃으며 말했다.

 

논산 육군훈련소를 선택한 배경에 대해서는 훈련 체계가 상대적으로 잘 갖춰져 있다는 점을 들었다. 천 원내대표는 “다른 부대도 알아봤지만 육군훈련소가 체계화돼 있어 상대적으로 병사들에게 피해를 최소화하지 않을까 싶었다”며 “훈련소 병사와 간부들에게 피해가 가지 않도록 열심히 할 생각”이라고 했다.

 

다만 최근 자신이 안규백 국방부 장관을 강하게 비판한 점을 언급하며 훈련 강도가 높아질 가능성에 대한 우려도 나타냈다.

 

천 원내대표는 “원래 육군본부가 굉장히 협조적이셨는데 최근 제가 안규백 국방장관의 탈영 의혹을 강하게 비판해 국방부에서 ‘좀 세게 굴려라’고 했을지 모르겠다”며 “이런저런 조건도 붙고 견제도 들어와 지금 조심스럽게 준비하고 있다”고 말했다.


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