李 “국토균형발전이 ‘모두의 성장’ 핵심 열쇠… 대통령 세종 집무실 건립 등 속도 내달라”

이재명 대통령이 11일 “국토균형발전을 상징하는 세종이 명실상부한 국정의 중심축으로 확고하게 자리 잡을 수 있도록 국가 중추 기능의 안정적 이전에 힘을 모아야겠다”며 “대통령 세종 집무실과 국회 세종 의사당 건립에 속도를 내고 관련 인프라 정비 또한 차질 없이 진행해달라”고 주문했다.
이 대통령은 이날 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 “여러 차례 강조했던 것처럼 이미 한계에 이른 수도권 1극 체제는 부동산·교육·청년 문제, 극단적인 양극화 등 현재 우리 사회의 모든 중대 문제의 출발점”이라며 “국토균형발전은 이 같은 대한민국의 고질병을 고치고 전국이 고르게 성장 기회를 누리는 ‘모두의 성장’ 시대를 여는 핵심 열쇠”라고 말했다.
이 대통령은 올해가 세종특별자치시가 공식 명칭을 얻은 지 20년 되는 해라는 점을 언급하며 “우리 정부 임기 내에 세종 집무실 시대를 열고, 마지막 국무회의도 세종 집무실에서 개최한다는 자세로 총력을 다해야 하겠다”라고 지시했다. 이어 이 대통령은 “행정 수도 세종의 실질적이고 최종적인 완성을 위한 법·제도의 뒷받침도 중단 없이 이어가야 하겠다”라면서 “국토의 중심인 세종과 충청이 새로운 균형 발전 시대를 이끌 중심이 될 수 있도록 범정부적으로 최선을 다하겠다”고 약속했다.
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