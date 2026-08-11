李 “국토균형발전이 ‘모두의 성장’ 핵심 열쇠… 대통령 세종 집무실 건립 등 속도 내달라”

이재명 대통령이 11일 “국토균형발전을 상징하는 세종이 명실상부한 국정의 중심축으로 확고하게 자리 잡을 수 있도록 국가 중추 기능의 안정적 이전에 힘을 모아야겠다”며 “대통령 세종 집무실과 국회 세종 의사당 건립에 속도를 내고 관련 인프라 정비 또한 차질 없이 진행해달라”고 주문했다.

이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 “여러 차례 강조했던 것처럼 이미 한계에 이른 수도권 1극 체제는 부동산·교육·청년 문제, 극단적인 양극화 등 현재 우리 사회의 모든 중대 문제의 출발점”이라며 “국토균형발전은 이 같은 대한민국의 고질병을 고치고 전국이 고르게 성장 기회를 누리는 ‘모두의 성장’ 시대를 여는 핵심 열쇠”라고 말했다.

이 대통령은 올해가 세종특별자치시가 공식 명칭을 얻은 지 20년 되는 해라는 점을 언급하며 “우리 정부 임기 내에 세종 집무실 시대를 열고, 마지막 국무회의도 세종 집무실에서 개최한다는 자세로 총력을 다해야 하겠다”라고 지시했다. 이어 이 대통령은 “행정 수도 세종의 실질적이고 최종적인 완성을 위한 법·제도의 뒷받침도 중단 없이 이어가야 하겠다”라면서 “국토의 중심인 세종과 충청이 새로운 균형 발전 시대를 이끌 중심이 될 수 있도록 범정부적으로 최선을 다하겠다”고 약속했다.

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