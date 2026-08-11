폭염에 신선식 배송 품질 논란…컬리 “보냉제 축소 주장 사실 아냐”

연이은 폭염에 컬리의 신선식품 배송 품질을 둘러싼 소비자 불만이 제기되고 있다.

11일 유통업계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등에는 컬리에서 배송받은 신선식품의 상태나 배송 과정에 불만을 제기하는 글이 게재됐다.

사진=컬리 제공

지역 맘카페와 온라인 커뮤니티 등에는 “새벽 배송받은 냉동제품이 완전히 해동되어 왔다”, “상자가 완전히 젖어 바닥에 물이 고여 있고 드라이아이스는 다 녹아 있었다” 등의 불편 호소가 나왔다. 신선식품은 배송 과정에서 외부 기온과 배송 시간의 영향을 크게 받는 만큼 폭염이 심해질수록 냉매 사용량과 포장 방식, 배송 과정의 온도 관리가 중요하다.

여기에 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 컬리 배송 품질 논란에 대한 글도 게시됐다. 작성자는 ‘회사가 보냉 비용을 아끼려 냉매 등 포장 자재를 충분히 사용하지 않고 있으며 이에 따른 상품 변질 사례가 잇따르는 데도 문제가 터지면 환불하고, 또 소셜미디어(SNS) 여론이 악화하면 드라이아이스를 추가하는 식으로 대응하고 있다’고 주장했다. 다만 작성자가 컬리 내부 직원인지와 글의 진위는 확인되지 않았으며, 현재 이 블라인드 글은 삭제된 상태다.

이에 대해 컬리 관계자는 “비용 절감을 위해 보냉제를 축소 사용하고 있다는 주장은 전혀 사실이 아니다”라며 “​당사는 기록적인 폭염 속에서도 신선식품의 해동 및 열손상을 방지하기 위해 드라이아이스와 아이스팩 투입량을 기존보다 확대 운영하고 있다”고 설명했다.

이어 “특히 냉동 상품의 경우 보냉 효과가 뛰어난 은박 에어캡을 추가 사용하는 등 포장재 기준을 대폭 강화했다”며 “이례적인 폭염으로 인해 배송 과정에서 고객들의 불만이 증가하고 있는 상황은 인지하고 있다. 현재 고객의 VOC(고객 의견)를 면밀히 모니터링하며 즉각적인 개선 조치를 취하고 있다”고 덧붙였다.

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