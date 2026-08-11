스트레이 키즈 창빈, 생일 맞아 1억 기부…소아청소년 환아 위해

K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids·스키즈)' 멤버 창빈이 생일을 맞아 소아청소년 환아와 가족을 위해 1억 원을 기부했다.

11일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 창빈은 자신의 생일인 이날 삼성서울병원에 이 같은 금액을 전달했다.

해당 성금은 소아청소년 환아 치료비 지원과 환자 가족 정서 지원 프로그램에 각각 5000만 원씩 사용될 예정이다.

창빈은 "팬들이 보내준 사랑 덕분에 생일을 맞아 뜻깊은 나눔을 실천할 수 있었다"며 "도움이 필요한 곳에 희망과 따뜻한 위로가 되기를 바란다"고 전했다.

창빈은 지속적인 기부 활동을 이어오고 있다. 2023년 튀르키예·시리아 대지진 긴급 구호 후원으로 더프라미스 '아너스클럽'에 이름을 올렸다. 2025년 생일에도 삼성서울병원에 성금을 전달했다. 아울러 국내외 재난 피해 복구를 위한 성금 기탁에도 꾸준히 동참해 왔다.

한편 창빈이 속한 스트레이 키즈는 지난 7일 발매한 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'으로 활동 중이다. 오는 29~30일 새 월드투어 '런 잇(RUN IT)'의 일환으로 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에서 단독 공연한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지