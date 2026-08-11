초원·사막·고대 원림까지…중국 여름 관광 시장, 체험형 상품으로 활기

사진=CMG 제공

올여름 중국 각지에서 생태 탐방부터 박물관 체험, 야간 관광까지 다양한 문화관광 상품이 쏟아지며 여름 휴가철 소비 시장을 달구고 있다.

자연 피서지로는 네이멍구(內蒙古) 아얼산(阿爾山)이 주목받고 있다. 울창한 숲 속 서늘한 기운을 찾아 7월 하루 방문객이 최고 6만 명에 달했다. 신장(新疆)에서는 자가운전 여행이 인기다. 아허(阿禾) 도로를 따라 고촌의 일상을 둘러보고 자작나무 숲 사이를 말을 타고 달리는 코스가 여행자들의 발길을 끌고 있다. 랴오닝(遼寧)성 번시(本溪)에서는 숲속 롤러코스터, 유리다리 카약, 용암동 종유석 감상 등 이색 피서 체험을 선보였다.

박물관과 과학관 열풍도 뜨겁다. 쓰촨(四川) 과학기술관에서는 돔 구조물 만들기, 종이비행기 접기 등 체험형 프로그램이 인기를 끌고 있다. 안후이(安徽) 박물원의 '톈원(天問)—중화문명의 우주관' 전시는 고대 천문 관측 기구부터 달 토양 실물과 위투(玉兔)호 달 탐사차 모형까지 약 300점을 선보여 어린이 관람객의 눈길을 사로잡았다. 후베이(湖北) 이창(宜昌) 싼샤(三峽)댐 박물관에서는 3D 입체 경관과 인터랙티브 시뮬레이션을 통해 댐의 작동 원리를 체험하는 프로그램이 운영되고 있다.

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해 진 뒤의 관광도 새로운 트렌드로 자리잡고 있다. 장쑤(江蘇)성 쑤저우(蘇州)에서는 등불 퍼레이드와 수상 시장이 고대 원림을 밤의 몰입형 체험 공간으로 탈바꿈시켰다. 허난(河南)성 카이펑(開封)에서는 볜허(汴河) 야간 수상 코스를 조성해 배를 타며 수상 실경 공연을 즐기는 프로그램이 관광객을 불러모으고 있다.

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