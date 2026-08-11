“엉뚱한 꿈도 젊음의 특권”…김재철 명예회장, 유튜브로 소통

“젊었을 때 엉뚱한 꿈을 꾸는 것도 젊음의 특권이다. 젊었을 때 큰 꿈을 가지고 용감하게 도전하라.”

김재철 동원그룹 명예회장(92)이 자신의 인생을 바탕으로 청년들에게 도전과 성장의 메시지를 전하는 유튜브 콘텐츠를 시작했다.

동원그룹이 유튜브 채널 ‘동원TV’에 공개한 김재철 명예회장의 영상. 동원TV 유튜브 캡처

11일 업계에 따르면 김재철 명예회장은 최근 동원TV 유튜브 채널을 통해 ‘인생의 파도를 넘는 법’ 시리즈를 공개했다. 콘텐츠는 자신의 경영 에세이와 같은 제목으로, 김 명예회장이 살아온 인생을 ‘항해’에 빗대어 청년들에게 삶의 방향과 도전의 의미를 전하는 내용이다. 김 명예회장은 서울대 합격을 뒤로하고 배에 오른 청년 시절부터 원양어선 항해사와 선장, 창업가를 거쳐 글로벌 기업을 일군 과정을 영상에서 풀어냈다.

현재 공개된 영상에서는 △결핍을 성장의 발판으로 삼는 법 △목표를 세우고 나아가는 법 △고정관념을 깨고 새로운 관점으로 세상을 바라보는 법 등을 주요 주제로 다룬다.

김 명예회장은 콘텐츠에서 아르헨티나 남쪽 지역의 땅을 사서 왕 노릇을 해보겠다는 생각까지 했던 자신의 젊은 시절을 소개하며 “젊었을 때 엉뚱한 꿈을 꾸는 것도 젊음의 특권”이라고 강조했다.

동원그룹 창업자인 김 명예회장은 1969년 동원산업을 창업한 뒤 식품·금융·물류 등으로 사업을 확장하며 현재의 동원그룹과 한국투자금융지주를 일궜다. 지난해에는 자신의 경영철학과 인생 경험을 담은 에세이 ‘인생의 파도를 넘는 법’을 출간했다.

동원그룹 측은 “책 내용과 김 명예회장의 메세지를 더 많은 젊은 세대들과 나누고자 기획한 것”이라고 설명했다. 동원그룹은 12일까지 총 11편의 콘텐츠를 업로드할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지