구글, 한국 앱 개발자 수수료 최저 10%로 낮춘다

구글이 안드로이드 앱 마켓에 입점한 앱 개발자를 상대로 받아온 수수료를 최저 10%까지 인하한다.



구글코리아는 11일 공식 블로그에 게재한 카라 베일리 안드로이드 생태계 전략 담당 부사장과의 Q&A를 통해 이같이 밝혔다.

김종철 방송미디어통신위원장이 지난 4월1일 정부과천청사에서 윌슨 화이트 구글 글로벌 공공정책 총괄 부사장, 카라 베일리 안드로이드 생태계 전략 담당 부사장과 면담 후 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

구글은 앱 개발자들에 '결제 선택 프로그램'을 도입한다.



개발자들은 구글 플레이에서 제공하는 결제 시스템과 별개로 이용자를 대체 결제망이나 자체 웹사이트로 연결해 상품을 구매할 수 있게끔 할 수 있다.



이용자가 어떤 결제 시스템을 사용하든, 수수료는 연간 매출 100만 달러(약 14억원)까지 10%가 기본 요율로 적용된다.

연간 100만 달러를 초과한 인앱 결제 수익에 대해서는 수수료율이 신규 설치의 경우 20%∼25%까지 오른다.

앱 개발자들을 위한 구글 '결제 선택 프로그램'. 구글 플레이 제공

기존 설치 앱의 경우 100만 달러 초과 수익의 수수료율이 25%까지 뛰지만, 외부 웹 링크를 이용하면 20%까지 낮아진다.



구글이 제공하는 '게임 레벨 업 프로그램' 또는 신규 '앱 경험 프로그램'에 참가할 자격을 충족하는 앱의 경우 수수료는 15%∼20%로 조정된다.



자동 갱신·정기 결제 상품의 경우 수수료율이 10%로 항상 동일하다.



해당 정책은 한국에서 오는 12월 31일부터 시행될 예정이었으나, 구글 측은 당국과 협의해 조기 시행도 가능하다는 입장을 밝혔다.



베일리 부사장은 "비즈니스 모델을 발전시키기 위해서는 상당한 추가 기술 인프라를 구축하고 현지 규제와 조율하는 과정이 필요하다"며 "이번 업데이트는 국가별로 순차적으로 도입되고 있다"고 말했다.



이어 "이번 개편안은 일본에서 12월 31일부터 시행될 예정이었으나 일본 공정거래위원회 및 개발자들과의 긍정적 논의를 거쳐 시행 일정을 앞당겼다"고 설명했다.



그러면서 "현재 운영 중인 프로그램이 한국의 규제를 준수하고 있다고 확신하며 최신 개편안을 통해 더 많은 선택권을 제공하고 수수료를 낮춰 한국 개발자들 지원을 더욱 강화하겠다"고 부연했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지