전남광주특별시 첫 국가행사 ‘광복절 경축식’서 통합 의미 새긴다

전남광주통합특별시가 출범 이후 첫 국가기념행사로 ‘제81주년 광복절 경축식’을 열고, 광복의 숭고한 정신과 시·도 통합의 역사적 의미를 대내외에 다짐한다.

11일 전남광주통합특별시에 따르면 시는 오는 15일 오전 10시 전남광주 서구 김대중컨벤션센터에서 ‘광복의 힘으로 하나 된 전남광주, 함께 여는 더 큰 미래’를 주제로 제81주년 광복절 경축식을 성대히 개최한다.

광복절 경축식 이미지. 전남광주 제공

이번 경축식은 통합특별시 출범 후 처음 맞이하는 국가기념행사다. 독립선열들의 희생과 헌신을 기리는 동시에, 광역 통합으로 새로 태어난 전남광주의 화합과 대도약을 시·도민과 함께 선언하는 자리로 꾸려진다.

이날 행사에는 민형배 시장과 송형곤 시의회 의장, 김대중 교육감, 고욱 광복회 광주시지부장, 송인정 광복회 전남도지부장을 비롯해 국회의원, 시·구·군 단체장, 광복회원 및 유가족, 보훈단체 관계자 등 600여 명이 참석한다.

경축식은 오프닝 영상 상영을 시작으로 국민의례, 환영사, 기념사, 독립유공자 포상, 경축사, 기념공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행된다. 오프닝 영상은 ‘광복의 역사, 전남광주의 미래’를 주제로 독립운동의 역사가 민주주의를 거쳐 하나 된 전남광주의 미래로 이어지는 4개 장의 서사를 담았다. 기념공연에서는 순천시립소년소녀합창단이 참여해 저항과 광복, 미래의 희망을 노래한다.

아울러 자주독립과 민족정기 선양에 기여한 유공자 11명(대통령 표창 5명, 시장 표창 6명)에게 포상이 수여된다.

경축식에 앞서 오전 9시에는 상무시민공원 내 광주독립운동기념탑에서 민형배 시장 등 주요 인사들의 참배 행사가 진행되며, 식후에는 광복회 광주시지부 주관 ‘경축 음악회’가 열린다. 행사는 공식 유튜브 채널 ‘전남광주TV’를 통해 생중계된다.

강종철 전남광주특별시 자치행정본부장은 “광복의 숭고한 정신을 이어받아 하나 된 전남광주가 연대하고 상생하는 새로운 출발을 완성하겠다”고 말했다.

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