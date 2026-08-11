‘애주가’ 성시경 직접 개발한 ‘경탁주’, 英 식음료 품평회 수상

가수 성시경이 직접 기획·개발에 참여한 막걸리 ‘경탁주’가 영국의 권위 있는 식음료 품평회에서 수상했다.

성시경의 주류 브랜드 ‘경’ 측은 ‘경탁주 12도’와 ‘경탁주 로제 12도’가 ‘그레이트 테이스트 어워즈(Great Taste Awards) 2026’에서 각각 수상 제품으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

가수 성시경. 브랜드 경(璄)

‘그레이트 테이스트 어워즈’는 영국 식음료 전문기관 길드 오브 파인 푸드(Guild of Fine Food)가 주관하는 국제 식음료 품평회다. 브랜드와 패키지 정보를 공개하지 않는 블라인드 테이스팅 방식으로 진행되며, 식음료 전문가들이 맛과 향, 질감, 완성도 등을 평가한다.

‘경탁주 로제 12도’는 전체 출품작 가운데 약 10%만 받는 2-Star ‘Outstanding’ 등급을 획득했다. 심사에서는 제품의 색감과 부드러운 질감, 과실 풍미, 단맛과 산미의 균형 등이 호평을 받았다.

‘경탁주 12도’는 국내산 쌀 100%를 사용해 전통 방식으로 빚은 탁주다. 쌀에서 나오는 단맛과 산미, 묵직하면서도 부드러운 질감을 특징으로 한다. ‘경탁주 로제 12도’는 국내산 붉은쌀을 사용해 꽃분홍빛 색감과 과실 풍미를 구현한 제품이다. 두 제품 모두 성시경이 기획과 개발 과정에 직접 참여했다.

성시경이 직접 기획 및 개발에 참여한 경탁주. 브랜드 경(璄)

이번 수상으로 ‘경’은 올해 국제 주류 품평회에서도 연이어 수상한 데 이어 또 한 번 해외에서 제품의 품질을 인정받게 됐다. 앞서 ‘경탁주 12도’는 ‘IWSC 2026’에서 실버 메달과 93점을, ‘경탁주 로제 12도’는 브론즈 메달과 87점을 받았다.

성시경은 2024년 ‘경탁주 12도’를 출시하며 주류 사업에 본격적으로 뛰어들었다. 출시 당시 제품은 온라인 판매 첫날 초도 물량이 모두 판매됐으며, 이듬해 ‘2025 대한민국 주류대상’에서도 탁주 부문 대상을 받았다.

‘경’은 탁주에 이어 증류식 쌀소주 ‘경소주 51도’도 선보일 예정이다. 해당 제품은 IWSC와 미국 샌프란시스코 주류 품평회(SFWSC)에서도 수상 실적을 확보했다.

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