“죽을 때까지 연 3억원”…추신수가 밝힌 메이저리그의 차원 다른 복지

미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 16년간 선수로 활동한 전 야구선수 추신수가 추후 받게 될 연금 규모를 공개해 놀라움을 안겼다.

10일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 메메이저리그 출신인 추신수, 김병현, 오승환이 출연해 이야기를 나눴다.

tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

이날 오승환은 메이저리그 연금 제도를 언급하며 “연차가 쌓일수록 높아진다. 추신수는 만 60세부터 연금이 1년에 약 3억원은 나올 것”이라고 말했다.

추신수는 “죽을 때까지 받는다. 만약 내가 불의의 사고로 없다면 아내에게 지급되고, 부부 둘 다 없다면 자녀들에게 지급된다”면서 연금 지급 방식에 대해 부연했다.

김병현도 자신의 연금이 연간 약 2억5000만원 수준이라고 밝혔으며, 오승환은 약 1억원 정도라고 말했다. 오승환은 “내가 다른 데서는 연금에 대해 자랑스럽게 말하는데, 여기 두 분 앞에서는 너무 작아진다”고 농담해 웃음을 자아냈다.

메이저리그에서 장기간 활동한 선수에게 제공되는 또 다른 혜택도 소개됐다. 추신수는 “10년 차부터는 메이저리그에서 골드 카드가 나온다”며 “그게 있으면 정규 시즌 중 구단 상관없이 입장권 두 장이 무조건 나온다. 남아 있는 티켓 중에 제일 좋은 자리를 준다”고 말했다.

tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

의료보험 역시 주요 복지 혜택으로 꼽았다. 추신수는 “미국은 의료비가 엄청 비싼데 메이저리그 보험은 정말 좋다”며 “대부분 다 보장이 돼서 내 돈을 거의 안 낸다. 직계 가족도 보험 적용을 받을 수 있다”고 설명했다.

메이저리그와 마이너리그의 생활환경 차이도 언급됐다. 추신수는 마이너리그 시절 장거리 이동을 위해 밤늦게 버스를 타고 출발해 다음 날 경기에 바로 나서는 일이 있었다고 회상했다. 반면 오승환은 마이너리그를 거치지 않고 메이저리그에 진출해 전용기와 이동 지원 인력 등 다른 수준의 대우를 경험했다고 밝혔다.

추신수는 2005년 시애틀 매리너스에서 메이저리그에 데뷔한 뒤 클리블랜드, 신시내티, 텍사스 등을 거쳤다. 2021년 SSG 랜더스에 입단해 국내 무대에 복귀했으며 2024 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다.

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