세븐일레븐, 청주 유명 '미친만두' 협업 간편식 출시

편의점 세븐일레븐은 국내 만두 중 가장 매운 만두로 유명한 충청북도 청주의 '입이 즐거운 그 만두'와 콜라보한 '미친만두' 시리즈 5종을 새로 선보인다고 11일 밝혔다.



앞서 지난해 10월 매운맛 끝판왕으로 불리는 서울 '온정돈까스'와 협업한 데 이은 매운맛 상품이다. 온정돈까스 콜라보 상품은 누적 판매량 100만개를 넘었다.

세븐일레븐 '미친만두' 협업 간편식. 세븐일레븐 제공

세븐일레븐은 젊은 세대에서 '매운맛 챌린지'가 하나의 놀이처럼 여겨지고 국내 여행 수요 증가로 '소도시 먹방여행'이 트렌드로 부상한 것에 착안해 이번 시리즈를 기획했다고 설명했다.



'입이 즐거운 그 만두'는 청주의 분식점으로, 매운만두·미친만두 등을 판매한다.



세븐일레븐은 미친만두 만두소를 활용해 볶음밥, 만두 튀김, 삼각김밥, 콘치즈볶음밥김밥, 버거 등 5종의 신제품을 출시했다.

제품별로 매운 맛을 잡아줄 감자, 유부주머니, 단무지 등을 함께 담았다.



세븐일레븐 관계자는 "앞으로도 전국 방방곡곡의 검증된 로컬 맛집과 협업을 확대해 고객들에게 색다른 미식 경험을 선사하고 '편의점 매운맛 성지'로서의 입지를 단단히 다져 나갈 것"이라고 말했다.

<연합>

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