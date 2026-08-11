경찰 여객기참사 특별수사단, 74명 입건…국토부 3차 압수수색

12·29 여객기 참사 특별수사단이 업무상 과실치사상 등 혐의로 74명을 입건하고 국토교통부 등에 대한 추가 압수수색을 벌이는 등 수사를 이어가고 있다.

특별수사단은 11일 오전 9시부터 한국공항공사와 국토교통부, 부산지방항공청에 수사관들을 보내 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

2024년 12월 29일 전남 무안국제공항에서 여객기가 추락해 소방대원들이 사고 수습 작업을 하고 있다.

태국 방콕에서 출발한 제주항공 7C2216편 보잉 737-800 여객기는 2024년 12월 29일 오전 9시3분께 무안국제공항 활주로에서 비상 착륙을 시도하던 중 로컬라이저와 충돌해 탑승객 181명 중 179명이 숨지고 2명이 부상했다.

이번 압수수색은 업무상 과실치사상 혐의와 관련해 추가로 필요한 자료를 확보하기 위한 차원이라고 특수단 관계자는 설명했다.

특수단은 기존에 확보한 자료 등을 토대로 수사 과정에서 의심되는 부분을 확인하고, 관련 사실관계를 규명하기 위해 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.

국토부에 대한 압수수색은 지난 3월과 6월에 이어 이번이 세 번째다. 다만 업무상 과실치사상 혐의와 관련한 압수수색은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

현재까지 여객기 참사와 관련해 업무상 과실치사상 등 혐의로 입건된 피의자는 74명이다.

특수단은 기존에 입건된 피의자들의 혐의를 규명하는 동시에 추가 입건 가능성도 열어두고 수사를 진행하고 있다.

여객기 참사 유가족협의회 측은 "참사로 인한 유가족 고통도 크지만, 부실 수습으로 인한 피해도 크다"며 "각 사건을 별개로 충실히 수사해 원인이 명확히 규명되기를 바란다"고 말했다.

<연합>

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