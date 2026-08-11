코스피, 삼전닉스 약세에 1%대 안팎 하락…코스닥 상승전환

11일 코스피가 하락세를 보이는 가운데 코스닥은 장중 상승전환하며 강보합권에서 거래되고 있다.

이날 오전 9시 25분 기준 코스피는 83.45포인트(1.32%) 내린 6,216.21이다.

11일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등 시황이 표시되고 있다.

지수는 59.60포인트(0.95%) 내린 6,240.06으로 개장, 장 초반 하락 폭을 일부 키웠다.

외국인이 1천250억원 순매수 중인 가운데 개인도 순매수로 전환했다. 기관은 1천억원 이상을 순매도 하고 있다.

코스피200 선물시장에서도 외국인만 1천70억원 사들이고 있으며, 기관이 690억원, 개인은 270억원 내다 파는 중이다.

호르무즈 해협 재개방 여부와 맞물려 물가·금리 상승에 대한 우려가 겹겹이 쌓여있는 가운데 미국과 이란 간 협상 기대감이 약화하면서 투자 심리도 덩달아 위축된 것으로 보인다.

간밤 외신은 이란이 몇 가지 조건 충족을 내세워 미국과의 직접 협상을 거부하고 있다고 전했다.

이에 브렌트유와 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 전 거래일 대비 각각 5% 상승했고, 뉴욕증시 3대 지수는 모두 내렸다. 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 각각 0.11%, 0.06%, 나스닥 지수는 0.32% 하락했다.

미국 반도체 업체 주가가 내려간 점도 하방 재료다. 인텔은 인공지능(AI) 반도체 투자를 위해 처음으로 대규모 유상증자에 나선다고 밝히면서 4.06% 하락했다. SK하이닉스[000660] 미국주식예탁증서(ADR)도 1.90%, 필라델피아반도체지수도 2.94% 내렸다.

현재 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.65%, 2.89% 내리고 있다.

나머지 시가총액 상위 종목 중에선 삼성바이오로직스(0.38%)와 LG에너지솔루션(0.27%)이 오르고 있으나 강보합 수준으로, SK스퀘어(-3.06%), 삼성전기(-4.40%), 현대차(-0.98%), KB금융(-0.99%) 등 대부분 내리고 있다.

업종별로는 부동산(1.19%), 화학(1.26%), 건설(1.18%) 등이 상승하고 있으며, 기계·장비(-1.79%), 전기·전자(-1.66%), 금속(-1.70%), 증권(-1.62%) 등은 내리고 있다.

코스닥은 같은 시각 4.04포인트(0.47%) 하락한 850.43을 나타내고 있다. 코스닥 지수는 이후 상승전환해 1% 안팎의 오름세를 나타내고 있다.

지수는 5.88포인트(0.69%) 내린 848.59로 장을 시작하자마자 1.64% 떨어지기도 했으나 이후 낙폭을 줄이며 상승전환했다.

코스닥에선 개인만 1천억원 매수 우위, 기관과 외국인은 각각 340억원, 680억원 매도 우위를 나타내고 있다.

전날 크게 올랐던 시총 1위 알테오젠은 3% 넘게 하락하고 있다. 2, 3위 에코프로와 에코프로비엠도 2% 안팎 내리고 있으며, 레인보우로보틱스, 주성엔지니어링, HLB는 1%대 하락률을 기록 중이다.

다만 상승 업종과 하락 업종 수는 비슷하다. 출판·매체(1.14%)와 의료·정밀(1.07%), 화학(1.01%) 등이 1%대 상승 중이고, 오락·문화(-1.37%), 일반서비스(-1.13%), 종이·목재(-0.87%) 등은 하락하고 있다.

<연합>

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