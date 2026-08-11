홍콩 허안화 감독, 올해 부산국제영화제 까멜리아상 받는다

올해 부산국제영화제 '까멜리아상' 수상자로 홍콩의 쉬안화(79·허안화) 감독이 선정됐다고 부산국제영화제 사무국이 11일 밝혔다.



까멜리아상은 영화산업에서 여성의 위상을 높이는 데 기여한 영화인에게 수여된다.

장편 '풍겁'(1979)으로 데뷔한 쉬 감독은 현재까지 장편 영화 27편과 다큐멘터리 2편을 연출했다. '여인사십'(1995)과 '심플 라이프'(2011)로 홍콩금상장영화제 최우수작품상, 감독상, 남우주연상, 여우주연상을 석권하며 홍콩 영화를 대표하는 감독으로 평가받았다.



2014년 부산국제영화제에서 올해의 아시아영화인상, 2020년 베네치아영화제에서 평생공로상(명예 황금사자상)을 받기도 했다.



쉬 감독은 "과거에는 '앞으로도 계속 영화를 만들고 싶다'는 마음에 내 영화 인생을 되돌아보는 의미의 상을 받는 게 내키지 않았다. 하지만 어느덧 여든을 바라보는 나이가 됐고, 영화를 만드는 일이 점점 쉽지 않아진 지금 이 상을 받게 돼 더욱 뜻깊다"고 수상 소감을 밝혔다.



올해 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 개최된다. 까멜리아상은 부산국제영화제 개막식에서 수여된다.

<연합>

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