평택 위험물 창고 화재, 연소 확대 저지…대응 단계 해제

11일 0시3분께 경기 평택시 청북읍 한 위험물 보관 창고에 불이 나 국가소방동원령이 발령됐다.

자동화재속보설비 신고를 접수한 소방당국은 오전 1시32분 대응 1단계를 발령한 뒤 연소확대 우려로 오전 2시40분 대응 단계를 상향했다. 이어 오전 3시39분 국가소방동원령을 발령했다.

이어 오전 5시16분 대응 단계를 오전 5시16분 대응 단계는 1단계로 하향한 뒤 오전 6시21분 국가소방동원령을 일부 해제했다. 대응 단계는 오전 8시30분 완전히 해제했다.

진화 작업은 현재 연소 확대를 저지한 상태로 아직 초진은 완료되지 않았다. 화재로 인한 인명 피해는 없었다.

국가소방동원령은 재난 발생 시도의 소방력으로만 대응하기 어려울 때 또는 국가 차원에서 소방력을 동원할 필요가 있다고 판단할 때 발령한다.

이번 화재 현장에는 100여종이 넘는 4류위험물 191만ℓ가 보관된 데다 불길이 쉽게 잡히지 않아 이를 발령한 것으로 전해졌다.

국가소방동원령에 따라 두 차례에 걸쳐 충남과 세종, 충북 대전에서 물탱크와 화확차, 회복지원차 등 26대가 동원됐다. 현재는 일부 해제로 21대가 철수한 상태다.

진화 작업에는 타지역 소방력과 경기소방 등 장비 95대와 소방관 238명이 투입됐다.

윤호중 행정안전부 장관은 ▲진화 및 인명 검색 최선 ▲연소 확대 등 추가 피해 방지 안전관리 철저 ▲소방대원 안전 최우선으로 무리한 내부 진입 지양 등 안전사고 방지 만전 ▲현장 주변 출입 통제 및 교통관리 통해 국민 안전 확보 ▲인근 주민과 사업장에 안전 안내 강화해 연기 등 피해 발생 방지 ▲진화 과정 사용한 물의 오폐수 및 폐기물 적정 관리 ▲진화 및 피해 상황 신속 공유로 기관 협조체계 유지 등 7가지 지시 사항을 전달했다.

불이 난 곳은 연면적 937㎡에 1층짜리 일반철골구조 건물로 100여종의 4류위험물 191만ℓ가 있는 특수물류센터다. 4류위험물은 인화성 액체로 이황화탄소 등 특수인화물과 제1~4 석유류, 알코올류 등이다. 물보다 가벼워 물에 녹지 않으며 연소 하한이 낮아 공기와 증기가 조금만 있어도 연소한다는 특징이 있다.

물류센터 전체 규모는 옥내저장소 5개동 등 모두 7개동이 있는 것으로 확인됐다. 위험물 허가량 1255만ℓ에 달하는 대규모 시설이다.

경찰 등은 불이 완전히 꺼지는 대로 원인을 조사할 예정이다.

<뉴시스>

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