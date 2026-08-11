정은지 "사랑이라 생각하면 사랑이 아닌 것이 없었다"

그룹 '에이핑크' 멤버인 가수 겸 배우 정은지가 11일 오후 6시 음원 플랫폼에 미니 5집 '서머, 아이(Summer, I)'를 발매한다.

이번 신보는 여름(SUMMER)이라는 계절적 배경과 나(I)라는 정체성을 결합한 음반이다. 여름에 태어난 정은지 본인의 정체성을 바탕으로 사랑이라는 감정의 다양한 순간을 다채로운 장르의 음악으로 풀어냈다.

타이틀곡 '파도(아이 러브 러브)(i love LOVE)'는 사랑의 의미를 성찰하는 문음에서 출발한 곡이다. 사랑이 머물렀던 시간을 돌보며 세상과 자기 자신을 향한 포용을 노래한다. 정은지가 직접 작사·작곡에 참여했으며, 기타리스트 적재가 연주로 힘을 보탰다.

정은지는 "사랑이라 생각하면 사랑이 아닌 것이 없었기 때문에 음악도, 제가 사는 세상도, 저 자신까지도 하루만큼 더

사랑하길 바라는 마음으로 이 곡에 제 에너지를 담았으니 모두 사랑하면서 크고 작은 행복들을 느끼셨으면 좋겠다"고 바랐다.

이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 7곡이 수록됐다. 사랑의 직관적 에너지를 담은 '노 파이트(NO FIGHT)', 십센치(10CM)(권정열)가 작사·작곡·편곡에 참여한 '링귀니', 대표곡 '하늘바라기'의 연장선상에서 성장의 서사를 담아낸 '바람따라'가 담겼다.

이어 이별의 예감을 노래한 소수빈 작곡의 '다시 못 만날 것 같아', 이별의 과정과 남겨진 빈자리를 그린 '낭만파티', '사랑이 지나간 자리' 등이 차례로 배치됐다.

정은지는 자작곡 수록을 비롯해 앨범 전곡의 프로듀싱을 직접 맡아 음반의 메세지와 방향성을 총괄했다.

이번 신보는 정은지가 2020년 7월 발매한 미니 4집 '심플(Simple)' 이후 처음 선보이는 미니앨범이다. 솔로 앨범 단위로는 2022년 11월 리메이크 앨범 '로그(log)' 이후 약 3년9개월 만이다.

음반 발매에 맞춰 오프라인 공연도 열린다. 오는 9월 12~13일 서울 광진구 티켓링크 1975 씨어터에서 열리는 솔로 콘서트 '서머, 아이'는 예매 시작과 함께 전석 매진을 기록했다. 정은지는 이번 공연에서 신보 수록곡 등을 들려준다.

<뉴시스>

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