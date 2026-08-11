폭염 한풀 꺾였지만 낮엔 34도…서울·전주·광주 ‘찜통더위’ [오늘날씨]

서울 용산구 국립중앙박물관에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

화요일인 11일은 폭염의 기세가 다소 누그러지면서 아침 기온이 19도까지 내려가는 곳이 있겠지만, 낮에는 수도권과 남부지방을 중심으로 기온이 34도까지 오르는 등 무더위가 이어지겠다. 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 19~25도, 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. 당분간 아침 기온은 평년 최저기온인 21~24도와 비슷하거나 조금 낮겠고, 낮 기온은 평년 최고기온인 28~32도와 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 춘천 20도, 강릉 21도, 대전 23도, 대구 22도, 전주 25도, 광주 25도, 부산 24도, 제주 26도 등이다.

낮 최고기온은 서울 34도, 인천 34도, 춘천 31도, 강릉 27도, 대전 32도, 대구 31도, 전주 34도, 광주 34도, 부산 31도, 제주 30도까지 오르겠다.

아침에는 일부 지역에서 비교적 선선한 날씨가 나타나겠지만 낮 동안 햇볕이 강해지면서 기온이 빠르게 상승하겠다. 특히 수도권과 남부지방을 중심으로 폭염특보가 발효된 가운데 최고체감온도가 33도 안팎까지 오를 것으로 예상돼 온열질환에 각별히 유의해야 한다.

실내외 작업장이나 논·밭, 도로 등에서는 기상관측 장비가 설치된 곳보다 체감온도가 더 높을 수 있다. 장시간 야외 활동을 피하고 물을 자주 마시는 등 건강관리에 신경 써야 한다.

밤에도 더위가 이어지겠다. 당분간 도심과 해안을 중심으로 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

하늘 상태는 지역별로 차이를 보이겠다. 중부지방은 대체로 맑겠고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 제주도에서는 낮 12시까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

바다에서는 높은 물결에 주의해야 한다. 이날까지 서해중부 바깥먼바다와 남해서부 동쪽먼바다, 남해동부 안쪽먼바다, 제주도 북부앞바다 등을 중심으로 바람이 시속 30~70㎞로 매우 강하게 불고 물결도 2.0~4.0m로 매우 높게 일겠다.

항해나 조업을 계획한 선박은 각별히 유의해야 한다. 해안가에도 안전사고 주의가 필요하다. 당분간 전남 해안과 제주도 해안, 경남권 남해안, 동해안에는 강한 너울로 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 저지대에서는 침수 가능성도 있어 해안가 접근을 자제하는 것이 좋다.

남해안과 제주도를 중심으로는 순간풍속이 시속 55㎞ 안팎에 달하는 강한 바람이 불 수 있어 시설물 관리에도 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

폭염의 기세가 다소 약해지더라도 낮 동안에는 여전히 무더운 날씨가 이어지는 만큼, 외출이나 야외 활동 시 더위에 대비해야겠다.

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