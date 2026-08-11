WHO “민주콩고 에볼라 발병, 공식 선언 3개월 전 시작”

아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 확산세가 꺾이지 않고 있는 에볼라가 공식 발병 선언이 이뤄진 5월15일보다 3개월 앞선 2월에 시작됐다고 세계보건기구(WHO)가 10일(현지시간) 밝혔다.

WHO 아프리카 지역사무소장인 모하메드 야쿠브 자나비 박사는 이날 기자회견에서 유전자 염기서열을 분석한 결과 이번 발병이 2월 시작된 것으로 나타났다고 밝혔다고 AP 통신 등이 전했다. 자나비 박사는 초기 일부 환자의 경우 말라리아나 장티푸스로 잘못 진단됐다고 설명했다.

사진=AP연합뉴스

과거에도 에볼라 발병이 실제 확산 시점보다 수개월 늦게 공식 선언된 사례가 있었다. 역대 최대인 2만8000명이 확진돼 1만1000여명이 사망한 2014~2016년 서아프리카 지역 발병 때에도 발병 선언은 2014년3월에 이뤄졌지만 이후 조사에서 최초 감염 사례는 2013년12월 발생한 것으로 확인됐다.

민주콩고 언론공보부에 따르면 지난 7일 기준 민주콩고 내 에볼라 확진자는 4209명으로 집계됐다. 이 가운데 1916명이 사망했다. 치명률은 45.5%에 달했다.

하지만 WHO와 아프리카 질병통제예방센터(아프리카 CDC)는 현재 파악된 확진자·사망자보다 실제 인원이 훨씬 많을 것으로 보고 있다.

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