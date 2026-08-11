KBL, 10월3일 새 시즌 개막…2027년 4월11일까지 270경기

한국프로농구연맹(KBL·총재 이수광) 2026~2027시즌이 10월3일 막을 올린다. 정규시즌은 2027년 4월11일까지 이어지며, 10개 구단이 팀당 54경기씩 총 270경기를 치른다.

11일 KBL은 2026~2027시즌 정규리그 일정을 확정해 발표했다. 평일에는 하루 1경기, 주말에는 하루 3경기를 편성해 주당 11경기를 치르는 것을 원칙으로 했다.

한국프로농구연맹(KBL·총재 이수광)이 11일 확정·발표한 2026~2027시즌 정규리그는 10월3일 개막해 2027년 4월11일까지 10개 구단이 팀당 54경기씩 총 270경기를 치른다. KBL 제공

공식 개막전은 10월3일 오후 2시 부산 사직체육관에서 열리는 부산 KCC와 창원 LG의 맞대결이다. 같은 날 오후 2시에는 고양소노아레나에서 고양 소노와 대구 한국가스공사가 맞붙는다. 오후 4시 30분에는 안양정관장아레나에서 안양 정관장과 울산 현대모비스가 시즌 첫 경기를 치른다.

새 시즌 일정에는 구단별 경기장 시설 개보수와 국제대회 참가 일정도 반영됐다.

서울 삼성은 잠실실내체육관 철거에 따라 서울 SK와 잠실학생체육관을 공동으로 사용한다. SK는 ‘BCL Asia’ 참가 일정으로 약 2주간 경기를 치르지 않는다.

LG는 창원실내체육관 시설 개선 공사로 인해 10월 한 달 동안 홈경기를 열지 못한다. 이에 따라 LG는 정규시즌에 앞서 열리는 ‘OPEN MATCH DAY’에서도 홈경기 없이 원정 2경기를 펼친다.

정규시즌에 앞서 열리는 ‘OPEN MATCH DAY’는 9월24일부터 27일까지 나흘간 개최된다. 각 구단은 홈 1경기와 원정 1경기 등 총 2경기를 소화한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지