KBL, 10월3일 새 시즌 개막…2027년 4월11일까지 270경기

삼성·SK 잠실학생체육관 공동 사용…LG는 10월 홈경기 없이 원정으로 소화
한국프로농구연맹(KBL·총재 이수광) 2026~2027시즌이 10월3일 막을 올린다. 정규시즌은 2027년 4월11일까지 이어지며, 10개 구단이 팀당 54경기씩 총 270경기를 치른다.
11일 KBL은 2026~2027시즌 정규리그 일정을 확정해 발표했다. 평일에는 하루 1경기, 주말에는 하루 3경기를 편성해 주당 11경기를 치르는 것을 원칙으로 했다.
공식 개막전은 10월3일 오후 2시 부산 사직체육관에서 열리는 부산 KCC와 창원 LG의 맞대결이다. 같은 날 오후 2시에는 고양소노아레나에서 고양 소노와 대구 한국가스공사가 맞붙는다. 오후 4시 30분에는 안양정관장아레나에서 안양 정관장과 울산 현대모비스가 시즌 첫 경기를 치른다.
새 시즌 일정에는 구단별 경기장 시설 개보수와 국제대회 참가 일정도 반영됐다.
서울 삼성은 잠실실내체육관 철거에 따라 서울 SK와 잠실학생체육관을 공동으로 사용한다. SK는 ‘BCL Asia’ 참가 일정으로 약 2주간 경기를 치르지 않는다.
LG는 창원실내체육관 시설 개선 공사로 인해 10월 한 달 동안 홈경기를 열지 못한다. 이에 따라 LG는 정규시즌에 앞서 열리는 ‘OPEN MATCH DAY’에서도 홈경기 없이 원정 2경기를 펼친다.
정규시즌에 앞서 열리는 ‘OPEN MATCH DAY’는 9월24일부터 27일까지 나흘간 개최된다. 각 구단은 홈 1경기와 원정 1경기 등 총 2경기를 소화한다.
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