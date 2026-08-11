서울시, 2.8조 두 번째 추경… 민생·미래 투입

서울시가 민생 회복과 미래 성장, 생활안전 강화 등 시민 체감도가 높은 분야에 8100억원을 투입하는 내용의 올해 두 번째 추가경정예산안을 편성했다.



시는 10일 이 같은 내용의 2차 추경안을 서울시의회에 제출했다고 밝혔다. 이번 추경 규모는 2026년 기정예산(53조7674억원)의 5.2%인 2조8061억원이다. 시의회에서 원안대로 통과하면 올해 서울시 예산은 56조5735억원이 된다.

이번 추경안의 66.6%는 법정의무경비다. 서울시는 2025회계연도 결산에 따른 자치구·교육청 지원 9179억원과 통합재정안정화기금·주택진흥기금 적립 8863억원 등 1조8698억원을 반영했다.



시는 법정의무경비와 국고보조사업 매칭분을 제외하고 재량적으로 편성할 수 있는 8100억원을 시민 체감사업인 함께하는 서울(복지·주거), 성장하는 서울(청년·미래산업), 살기좋은 서울(생활안전·양육·건강) 등 3대 분야에 투자한다고 설명했다.



복지·주거 분야에는 2026년 기준중위소득 인상에 따른 수급자 증가 반영 등 기초생활보장 강화(2221억원)와 주거급여 수급자를 34만7000가구에서 36만4000가구로 확대 지원(440억원)하는 내용이 담겼다.



청년·미래산업 분야엔 전기차 구매 지원 규모를 2만711대에서 2만6501대로 확대하는 등 전기차 이용 활성화(403억원), 학생·취업준비생 등 50만명(19~29세)에 고급 생성형AI 이용권을 1년간 지원하는 청년 AI 성장권 지원(56억원) 등이 포함됐다. 생활안전 등의 분야에선 서울지하철 6·7호선 노후 전동차 교체(177억원) 등이 추진된다.



이동률 시 기획조정실장 직무대리는 “이번 추경은 법정의무경비와 국고보조사업 매칭 등 연내 필수 재정 수요를 우선 반영하고, 제한된 가용재원은 민생 회복과 미래 성장, 생활안전 강화에 집중했다”고 설명했다.

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