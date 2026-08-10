“뜨거웠던 청년의 유서, 울림으로 이어졌다”… 조성만 통일열사 추모 음악극 성료

전북 지역 민족민주열사인 고 조성만 열사의 삶과 평화·통일에 대한 뜻을 재조명한 추모 음악극 ‘한 청년의 마지막 편지-그렇게 통일의 문을 두드렸다’가 시민들의 뜨거운 호응 속에 막을 내렸다.

2026 전북민족민주열사추모 조성만통일열사음악극 추진위원회가 주최하고 전북민주화운동기념사업회가 주관한 이번 공연은 지난 8일 오후 7시 전북대학교 삼성문화회관 공연장에서 열렸다. 객석을 가득 메운 시민들은 24세의 나이에 민주화와 통일을 외쳤던 조성만 열사의 삶을 따라가며 공연 내내 힘찬 박수를 보냈다.

고 조성만 열사의 숭고한 삶과 평화·통일 정신을 재조명한 추모 음악극 무대 모습. 전북민주화운동기념사업회 제공

이날 공연에는 조성만 열사의 유족을 비롯해 문정현 신부, 양오봉 전북대학교 총장, 천호성 전북도교육감, 조지훈 전주시장, 방용승 민주평통자문회의 사무처장, 조경래 해성중·고 동문회장과 임원진 등이 함께했다.

이번 음악극은 1988년 서울 명동성당에서 한반도 평화와 양심수 석방 등을 촉구하다 생을 마감한 김제 출신 조성만 열사가 남긴 자필 유서를 바탕으로 제작됐다. 지역 예술인 류경호 연출, 김저운 극작·작사, 이형로 작곡, 임수영 영상감독 등이 제작에 참여하고 조상익 지휘자가 이끄는 룩스필하모닉오케스트라와 빛소리합창단이 협연했다.

무대에서는 배우들의 호소력 있는 연기와 오케스트라의 웅장한 선율, 영상이 어우러져 조성만 열사가 살았던 시대의 고민과 그가 품었던 평화와 통일에 대한 열망을 입체적으로 풀어냈다. 특히 한 청년이 남긴 유서와 삶의 궤적을 음악과 연극으로 재구성해 관객들에게 열사의 인간적인 고뇌와 시대적 메시지를 전했다.

공연을 관람한 한 시민은 “지역 출신 열사의 삶을 깊이 있게 이해할 수 있고 오늘날 우리에게 필요한 시대정신과 평화의 가치를 되새기게 한 감동적인 무대였다”고 말했다.

이번 공연은 지난해 열린 이세종 열사 추모 음악극에 이은 두 번째 민족민주열사 추모·계승 사업이라는 점에서도 의미를 더했다. 민주화운동의 역사를 단순히 기록하고 기억하는 데 그치지 않고 문화예술을 통해 시민들과 공유하는 지역 대표 콘텐츠로 자리매김할 가능성도 보여줬다는 평가다.

이석환 전북민주화운동기념사업회 이사장은 “앞으로도 민주화운동의 역사를 기억하고 계승하는 다양한 문화예술 사업을 지속적으로 펼칠 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지