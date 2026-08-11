“책 좀 읽을게요…” 경찰서 유치장서 달아난 10대, 10분 만에 덜미

전북 남원경찰서 유치장에 입감돼 있던 10대 피의자가 경찰의 감시가 소홀한 틈을 타 도주했다가 10여분 만에 다시 붙잡혔다.

10일 전북 남원경찰서에 따르면 이날 오후 2시46분쯤 절도 혐의로 붙잡혀 유치장에 입감돼 있던 A(10대)군이 경찰서에서 달아났다.

전북 남원경찰서 유치장에 입감돼 있던 10대 피의자가 경찰의 감시가 소홀한 틈을 타 도주했다가 10여분 만에 다시 붙잡혔다. 남원경찰서 제공

A군은 수감자의 심리 안정을 위해 유치장에 비치된 책을 읽겠다며 유치장 밖으로 나온 뒤 출입문이 열린 틈을 타 그대로 도주한 것으로 조사됐다. 당시 유치장 관리를 맡고 있던 경찰관은 A군이 달아나는 것을 발견하고 곧바로 뒤쫓았으며, 상황을 목격한 다른 경찰관도 함께 검거에 나섰다.

A군은 도주한 지 10분 만인 오후 2시56분쯤 경찰서 인근 공사장에서 경찰에 붙잡혔다. 다행히 도주 과정에서 별다른 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

전북경찰청은 현재 담당 경찰관들을 대상으로 피의자가 유치장 밖으로 나오게 된 경위와 도주 당시 피의자 관리가 적절하게 이뤄졌는지 등을 확인하고 있다.

이번 사건을 계기로 전북 지역 일선 경찰서의 피의자 관리 실태에 대한 우려도 다시 제기되고 있다.

앞서 지난 1월 부안경찰서에서는 담당 수사관들이 자리를 비운 사이 피의자가 알약을 삼키는 일이 발생해 경찰관 2명이 경고 처분을 받았다. 지난 4월에는 익산경찰서 유치장 관리자들이 휴대전화를 보는 등 감시를 소홀히 한 사이 입감된 피의자가 자살을 시도해 경찰관 3명이 경징계 처분을 받기도 했다.

경찰은 이번 사건의 정확한 경위를 조사한 뒤 유치장 관리 과정에서 규정 위반이나 관리상 문제가 있었는지 등을 살펴볼 방침이다.

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