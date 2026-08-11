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폭염·가뭄 장기화에 추가 재난특교세… 16개 시·도에 250억 긴급 수혈 [기후재난 뉴노멀시대]

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박진영 기자 jyp@segye.com

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용수 확보·무더위 쉼터 운영 등 활용… 총 607억으로 증가

가뭄과 폭염 장기화로 인한 피해가 급증하면서 정부가 지방자치단체들에 대한 긴급 재정 지원에 나선다.

행정안전부는 10일 16개 시·도에 재난안전관리특별교부세(재난특교세) 250억원을 추가로 지원한다고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 6일 폭염·가뭄 대처 상황 점검 회의에서 “국민 피해가 최소화될 수 있도록 모든 행정력을 총동원해 달라”고 지시한 데 따른 조치다.

10일 경남 창녕군 옥천저수지 바닥이 쩍 갈라져 있다. 연합뉴스
10일 경남 창녕군 옥천저수지 바닥이 쩍 갈라져 있다. 연합뉴스

이번 재난특교세는 관정(우물) 개발, 대체 수원 확보, 저수지 준설, 하천 굴착 등 가뭄 대책 마련에 중점적으로 활용된다. 무더위 쉼터 운영, 폭염 취약 계층 예찰 활동 등 폭염 대응에도 쓰일 예정이다.

행안부는 “최근 지속적인 폭염과 강수량 부족으로 남부 일부 지역을 중심으로 저수율이 하락하고 용수 공급에 어려움을 겪는 등 가뭄 피해가 늘고 있고, 폭염 장기화에 따른 온열 질환 등 인명 피해 우려도 계속되고 있다”고 밝혔다. 이어 “당분간 늦더위가 이어질 것으로 예상되는 만큼, 가뭄 지역의 용수 확보, 취약 계층 보호 등 현장 중심의 지속적인 대응이 필요한 상황”이라고 설명했다.

이로써 정부가 올해 가뭄·폭염 대응을 위해 지자체들에 지원한 재난특교세는 총 607억5000만원으로 늘었다. 앞서 행안부는 지난 4월 폭염 대책비로 300억원, 이달 3일 가뭄 대책비 57억5000만원을 지원한 바 있다.

윤호중 행안부 장관은 “극한 폭염과 가뭄이 길어지며 국민 일상이 위협받는 엄중한 상황”이라며 “지방정부와 유기적으로 협력해 국민 피해를 최소화하는 데 총력을 다하고 이번 재난특교세가 필요한 곳에 신속히 집행되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.


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