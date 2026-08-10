靑 “메가특구특별법 연내 제정”…충청 246조·영남 107조 투자 올해 착공

청와대가 3대 메가프로젝트와 관련해 ‘메가특구특별법’을 연내 제정하고 전력·용수·교통 등 기반시설과 주거·교육 등 정주 여건을 조기에 갖추기로 했다. 호남권 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항의 군 시설 이전·임시 분산배치는 2028년 하반기까지 마치고, 충청권 246조원·영남권 107조원 규모의 민간 투자 프로젝트도 올해 중 착공 또는 설비 증설에 들어간다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

강훈식 대통령 비서실장은 10일 3대 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의 후 브리핑에서 “연내 메가특구특별법 제정을 추진해 각종 인허가와 환경영향평가 등을 단축하고 전력·용수·교통 등 기반시설과 주거·교육 등 정주 여건을 신속하게 갖출 계획”이라고 밝혔다.



이재명 대통령은 회의 모두발언에서 광주 군공항과 관련해 “국방부는 2028년 중순까지 광주 기지 기능을 다른 군공항으로 임시 배치해서 광주 군공항 부지가 반도체 산업단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치해 주면 좋겠다”며 “임시 배치 이전이라도 군공항 인근 부지에 산단이 조기 착공할 수 있도록 최선을 다해 달라”고 주문했다. 이에 대해 강 실장은 “군 시설 이전 및 임시 분산배치를 2028년 하반기까지 완료해 군공항 부지가 반도체 산단으로 조기에 활용될 수 있도록 했다”고 밝혔다. 탄약고 예정 부지는 조성 작업을 조기에 시작해 기업이 원하는 경우 최대한 이른 시기에 팹 착공이 가능하도록 선제적으로 정비하기로 했다.



정부가 지난달 충청·영남권 국민보고회를 통해 발표한 대규모 투자계획도 올해부터 본격화한다. 충청권에서는 8개 기업의 392조원 투자계획 가운데 SK하이닉스·삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이·삼성SDI·네이버 6개 기업, 246조원 규모의 프로젝트가 올해 중 착공 또는 설비 증설을 시작한다. 영남권에서는 12개 기업의 312조원 투자계획 가운데 SK·삼성전자 등 8개 기업, 107조원 규모의 프로젝트가 올해 중 착공 또는 증설에 들어간다. 57조원 규모의 R&D(연구개발) 프로젝트도 올해 차질 없이 시작할 예정이다.

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