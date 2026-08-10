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靑 “메가특구특별법 연내 제정”…충청 246조·영남 107조 투자 올해 착공

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박지원 기자 g1@segye.com

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李대통령, 광주 군공항 2028년 이전 지시

청와대가 3대 메가프로젝트와 관련해 ‘메가특구특별법’을 연내 제정하고 전력·용수·교통 등 기반시설과 주거·교육 등 정주 여건을 조기에 갖추기로 했다. 호남권 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항의 군 시설 이전·임시 분산배치는 2028년 하반기까지 마치고, 충청권 246조원·영남권 107조원 규모의 민간 투자 프로젝트도 올해 중 착공 또는 설비 증설에 들어간다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

강훈식 대통령 비서실장은 10일 3대 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의 후 브리핑에서 “연내 메가특구특별법 제정을 추진해 각종 인허가와 환경영향평가 등을 단축하고 전력·용수·교통 등 기반시설과 주거·교육 등 정주 여건을 신속하게 갖출 계획”이라고 밝혔다.

이재명 대통령은 회의 모두발언에서 광주 군공항과 관련해 “국방부는 2028년 중순까지 광주 기지 기능을 다른 군공항으로 임시 배치해서 광주 군공항 부지가 반도체 산업단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치해 주면 좋겠다”며 “임시 배치 이전이라도 군공항 인근 부지에 산단이 조기 착공할 수 있도록 최선을 다해 달라”고 주문했다. 이에 대해 강 실장은 “군 시설 이전 및 임시 분산배치를 2028년 하반기까지 완료해 군공항 부지가 반도체 산단으로 조기에 활용될 수 있도록 했다”고 밝혔다. 탄약고 예정 부지는 조성 작업을 조기에 시작해 기업이 원하는 경우 최대한 이른 시기에 팹 착공이 가능하도록 선제적으로 정비하기로 했다.

정부가 지난달 충청·영남권 국민보고회를 통해 발표한 대규모 투자계획도 올해부터 본격화한다. 충청권에서는 8개 기업의 392조원 투자계획 가운데 SK하이닉스·삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이·삼성SDI·네이버 6개 기업, 246조원 규모의 프로젝트가 올해 중 착공 또는 설비 증설을 시작한다. 영남권에서는 12개 기업의 312조원 투자계획 가운데 SK·삼성전자 등 8개 기업, 107조원 규모의 프로젝트가 올해 중 착공 또는 증설에 들어간다. 57조원 규모의 R&D(연구개발) 프로젝트도 올해 차질 없이 시작할 예정이다.


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