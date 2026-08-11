실내등·햇빛만으로 ‘피부 상처 치료’ 패치 개발

사람의 피부 상처를 일상에서 접하는 빛으로 치료하는 획기적인 기술이 개발됐다.



포스텍(포항공대)은 신소재공학과·융합대학원 한세광(사진) 교수와 신소재공학과 석사과정 조경주씨, 김성종 박사 연구팀이 건국대 김혜민 교수팀과 함께 실내등이나 햇빛만으로 상처 봉합과 조직 재생을 동시에 돕는 착용형 패치를 개발했다고 10일 밝혔다.



연구팀에 따르면 특정 파장의 빛을 상처에 쬐면 경계면의 콜라겐이 서로 이어져 실이나 접착제 없이도 상처가 봉합되고 세포 대사와 염증 반응이 조절되면서 새살이 돋는다. 이런 광 치료 방법은 흉터를 줄일 수 있고 몸에 칼을 대지 않아도 되는 장점이 있다. 다만 광 치료 장치는 LED나 레이저, 광섬유, 전지와 같은 외부 전원이 필요하다.



연구팀은 일상에서 접하는 실내등이나 햇빛을 치료에 필요한 적색광으로 전환하는 발광 입자에 주목해 신축성이 좋은 실리콘 소재에 입자를 넣어 피부에 밀착되는 패치를 만들었다. 동물모델 실험 결과 절개 상처에 12시간 동안 붙였을 때 상처가 빠르게 봉합되고 조직 재생이 촉진되는 것으로 나타났다.

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