한화, KAI 지분 15% 넘겨… 기업결합심사 예정

한화그룹의 한국항공우주산업(KAI) 보유 지분율이 15%를 넘어섰다. 한화는 KAI 2대 주주로서 사업 협력을 확대하고 우주·항공·방산 분야 경쟁력을 강화할 방침이다.



한화그룹은 10일 계열사 한화시스템이 KAI 지분 3.45%를 장내 매입했다고 밝혔다. 한화가 보유한 KAI 지분은 한화에어로스페이스 9.90%, 한화시스템 4.98%, 한화에어로스페이스USA 1.01% 등 총 15.89%가 됐다. 지난 7월8일 12.44% 보유를 공시하고 한화시스템의 연내 5000억원 한도 추가 매입 계획을 발표한 지 한 달 만이다.



한화는 상장사인 KAI 지분을 15% 이상 취득함에 따라 공정거래위원회에 기업결합심사를 신청할 예정이다. 현재 KAI 최대주주는 지분 26.41%를 보유하고 있는 수출입은행이다.



한화그룹은 2대 주주로서 양사 간 사업 협력을 통해 시너지를 확대하고 향후 KAI의 의사결정 과정에 참여하는 방안을 검토하고 있다. 앞서 한화는 KAI 지분 보유 목적을 ‘경영 참여’라고 명시한 바 있다. 방산업계에선 한화그룹의 KAI 지분율 확대와 경영 참여 시도는 인수를 위한 사전작업이라고 보고 있다. 한화그룹은 양사의 협력을 통해 육상과 해상, 항공, 우주를 아우르는 종합 우주·항공·방산 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



이미 방산과 항공우주산업에서 경쟁력 있는 위치에 올라선 한화그룹이 KAI를 원하는 배경에는 대형화와 결합효과가 있다.

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