경북도교육청, 사제동행 해외체험연수 일본 방송 소개

경북도교육청의 사제동행 해외체험연수 프로그램인 ‘우리는 단디짝꿍’이 일본 현지 지상파 방송에 소개돼 주목을 받고 있다.

‘우리는 단디짝꿍’은 위기를 극복한 학생과 그 과정을 함께한 교직원이 해외 문화체험을 통해 새로운 꿈과 희망을 키우고, 사제 간 신뢰와 성장을 이어갈 수 있도록 지원하는 경북교육청의 대표 교육복지 프로그램이다.

경북교육청의 사제동행 해외체험연수 프로그램인 ‘우리는 단디짝꿍’이 일본 현지 지상파 방송에 소개되고 있다. 경북교육청 제공

10일 경북교육청에 따르면 연수 3일차 일정에서 참가자들은 일본 시가현의 민영방송사 BBC 비와코 방송(びわ湖放送)을 방문해 인기 정보 프로그램 '유상의 비와코 컴퍼니(勇さんのびわ湖カンパニー)'의 코너인 ‘버즈링 JAM’ 녹화에 참여했다. 촬영된 내용은 지난 7일 일본 현지에서 방송됐다.

방송에서는 경북교육청의 사제동행 해외체험연수 운영 취지와 교육복지 정책을 소개하고, 위기 극복 스토리 공모를 통해 선발된 학생과 교직원의 사연을 함께 전했다.

참가 학생과 교직원은 사제 간 신뢰와 동행을 바탕으로 어려움을 극복한 경험과 연수 소감을 소개하며 경북교육이 추구하는 따뜻한 교육의 가치를 일본 시청자들에게 전달했다.

대표 참가자는 인터뷰를 통해 “경북교육청의 사제동행 해외체험연수는 위기를 함께 극복한 선생님과 학생이 짝을 이루어 참여하는 특별한 프로그램”이라며, “교토 고려미술관을 방문해 일본에 보존된 우리 문화유산과 역사를 직접 보며 한국인으로서의 자긍심과 정체성을 다시 한번 느낄 수 있었다”라고 소감을 전했다.

경북교육청은 이번 방송 출연을 계기로 해외 교육기관과의 교류를 확대하는 한편, 학생과 교직원이 함께 성장하는 교육복지 프로그램의 우수성을 국내외에 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

임종식(사진) 도교육감은 “이번 방송 출연은 해외 문화체험을 넘어 학생과 교직원이 함께 위기를 극복하며 성장한 이야기를 세계에 알린 뜻깊은 성과”라며, “앞으로도 단 한 명의 학생도 포기하지 않는 따뜻한 교육복지를 바탕으로 학생과 교사가 함께 성장하는 경북교육을 만들어 가겠다”라고 강조했다.

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