배용수 포항시 부시장 공식 취임… 도시발전 적임자 평가

경북 포항시는 제24대 부시장으로 배용수(사진) 신임 부시장이 10일 취임했다고 밝혔다.

배 부시장은 안동 출신으로 경안고교와 성균관대학교 토목공학과를 졸업했으며, 제3회 지방 고등고시로 1998년 공직에 입문했다.

그는 경주시 지방토목사무관을 시작으로 경북도 건설도시국장, 구미시 부시장 등을 지냈다. 올해 1월부터 안동시 부시장으로 재직했다.

특히 건설·도시 분야에서 오랜 기간 전문성을 쌓아 주요 도시 개발과 지역 현안 사업을 두루 경험한 실무형 행정가이며 풍부한 현장 경험과 행정 역량을 바탕으로 포항의 주요 현안 사업 추진과 도시 발전에 이바지할 적임자로 평가받고 있다.

그는 "그간 쌓아온 행정 경험과 전문성을 바탕으로 영일만 횡단대교 건설과 호미반도 국가 해양 생태 공원 조성 등 주요 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 힘을 보태고, 시민들이 체감할 수 있는 행정을 펼치는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

배 신임 부시장은 별도의 취임식 없이 간부 회의에 참석해 시의 핵심 현안 사업 추진 상황을 점검하는 일정으로 시정 업무에 돌입했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지