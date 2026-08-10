한풀 꺾인 폭염…한낮엔 ‘최고 34도’ 무더위 이어져 [내일날씨]

화요일인 11일에도 전국 곳곳에서 무더위가 이어지겠다. 한낮 기온이 최고 34도까지 오르는 가운데 일부 지역에서는 밤에도 기온이 내려가지 않는 열대야가 나타날 전망이다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

10일 기상청에 따르면 11일 중부지방은 대체로 맑겠고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 아침 최저기온은 19~25도, 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다.

당분간 낮 기온은 평년(28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 특히 수도권과 남부지방을 중심으로 체감온도가 33도 안팎까지 오르면서 무더운 날씨가 이어질 전망이다.

실내외 작업장이나 논·밭, 도로 등에서는 기상관측 장비가 설치된 곳보다 실제 체감온도가 높을 수 있어 온열질환에 유의해야 한다.

밤에도 더위가 이어진다. 당분간 도심과 해안을 중심으로 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 24도 △인천 24도 △수원 24도 △춘천 20도 △강릉 21도 △청주 23도 △대전 23도 △전주 25도 △광주 25도 △대구 22도 △부산 24도 △제주 26도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 34도 △인천 34도 △수원 33도 △춘천 31도 △강릉 27도 △청주 32도 △대전 32도 △전주 34도 △광주 34도 △대구 31도 △부산 31도 △제주 30도까지 오르겠다.

해상과 해안에서는 높은 물결에 주의해야 한다. 남해동부안쪽먼바다와 제주도북부앞바다에는 바람이 시속 30~70㎞로 매우 강하게 불고 물결도 2.0~4.0m로 매우 높게 일겠다.

전남해안과 제주도해안, 경남권남해안, 동해안에는 당분간 강한 너울이 유입되면서 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안 저지대에서는 침수 가능성도 있어 해안가 접근을 자제하는 등 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지