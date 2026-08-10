조현일 경산시장 "절수 실천 동참"…가뭄 극복 호소

조현일(사진) 경북 경산시장은 10일 폭염과 가뭄 극복을 위해 절수 실천 생활화를 시민들에게 강력히 호소했다.

조 시장은 이날 발표한 ‘절수 호소문’을 통해 “시의 누적 강수량은 396㎜에 그쳐 평년의 57% 수준에 머무르고 있다”며 “경산의 주요 식수원인 운문댐의 저수율은 평년의 절반 수준인 25%대까지 떨어져 가뭄 최고 단계인 ‘심각’ 상태”라고 밝혔다.

이어 “예년보다 턱없이 부족한 강수량으로 시의 주요 농업용수원과 식수 공급원이 한계에 직면했다"며 "시민들의 소중한 일상을 지탱하는 수자원마저 위협받는 매우 엄중한 비상상황”이라고 강조했다.

조 시장은 “작은 실천이 경산의 생명을 지키는 기적이 된다. 당장 오늘부터 가정과 일터에서 절수 실천에 적극 동참해달라”며 구체적인 실천 방안을 제시했다.

그러면서 “비상대책상황실을 상시 가동하고, 가용할 수 있는 모든 행정력과 예산을 총동원해 수자원 확보 및 피해 최소화에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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