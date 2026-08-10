“한국 삶의 질 OECD 중위권…사회적 연결은 최하위”

한국의 삶의 질이 경제협력개발기구(OECD) 38개국 가운데 중위권에 해당하는 19위로 분석된다는 보고서가 나왔다. 다만 사회적 연결 부문은 최하위로 나타나는 등 세부 항목에서는 편차가 극명했다.

10일 한국보건사회연구원(보사연)의 ‘보건복지 이슈앤포커스’ 최신호에 따르면 정해식 사회보장정책연구실 연구위원은 OECD의 개편된 ‘더 나은 삶 지수(BLI)’에 맞춰 2024년을 기준으로 각국의 삶의 질을 이렇게 분석했다.

한국의 삶의 질이 경제협력개발기구(OECD) 38개국 가운데 중위권에 해당하는 19위로 분석된다는 보고서가 나왔다. 사진은 인천 미추홀구 인천1호선 인천터미널역 앞에서 시민들이 손 선풍기와 양산을 들고 출근 버스를 기다리고 있는 모습. 연합뉴스

분석 결과 한국의 종합 BLI는 5.99점으로, OECD 38개국 가운데 19위를 기록했다. BLI 1위는 노르웨이(7.31점), 최하위는 멕시코(3.70점)으로 나타났다.

우리나라는 BLI는 각 영역과 그 아래 세부 지표별로 큰 차이를 보였다. 우선 주거 영역에서 한국은 OECD 국가 중 1위로 조사됐다. 주거 영역의 하위 지표에서는 ‘주거 임차·유지비 지출 후 남는 가구 처분가능소득 비율’이 2위(84.83%)로 높았다. 정 연구위원은 “84.83%라는 건 한 달에 100만원을 벌었을 때 15만원가량만 집 임차·유지에 쓴다는 것으로, 서울을 포함한 전국 평균값”이라며 “주거비 대출금 상환은 포함하지 않은 것이고, 나라별로 격차가 크진 않다”고 설명했다. 한국은 또 ‘지식과 기술’ 영역에서 2위, 세부 지표인 15세 학생 수학 인지 능력(국제학업성취도평가 수학 평균 527.3점)이 OECD 2위였다.

반면 ‘사회적 연결’ 영역에서 한국은 뒤에서 두 번째다. 세부 지표로서 곤경에 빠졌을 때 의지할 친지·친구의 유무를 뜻하는 ‘사회적 지지’에서 한국은 38위에 그쳤다.

한국은 격차나 박탈을 나타내는 지표에서도 하위권에 머물렀다. 한국의 소득 5분위 배율은 5.77배로, 가장 배수가 적은 슬로바키아(3.46배)와 격차가 컸다.

삶의 만족도는 6.5점으로 36위에 그쳤다.

정 연구위원은 “종합 1위를 차지한 노르웨이는 모든 영역에서 대체로 고른 발전수준을 보였다. 한국은 더 나은 삶을 위해 취약한 영역의 발전을 도모해야 한다”며 “부정적 정서 균형, 사회적 지지 부족의 경우 급격한 사회 변화와 개인의 발전이 보조를 맞추지 못한 것을 원인으로 지적할 수 있다. 변화한 현실에 부합하는 새로운 사회 규범을 만들려는 노력과 함께 세부적인 정책 실천이 필요하다”고 강조했다.

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