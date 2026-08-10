'냉수대 소멸' 경남 전 해역 고수온 특보…어류 5만 2,000마리 폐사

냉수대(바다 저층의 차고 낮은 물 덩어리가 일시적으로 표층으로 이동하는 현상)가 사라진 경남지역 모든 해역에 고수온 특보가 내려지면서 각종 어류 폐사가 잇따른다.



10일 경남도에 따르면 이날 도내 어가에서 숭어 600마리가 죽어 올해 양식어류 총 5만2천마리(숭어 4만마리, 강도다리 1만2천마리)가 고수온으로 폐사했다.

긴급방류 나선 경남도 관계자. 연합뉴스

현재 경남 사천만·강진만 해역과 진해만 해역에는 고수온 경보가, 이외 도내 전 해역에 고수온 주의보가 내려진 상태다.



고수온 경보는 수온이 28도 이상으로 3일 이상 지속될 때 발효된다. 고수온 주의보는 수온이 28도에 도달할 때 내려진다.



모든 해역에 고수온 특보가 내려지자 도는 총력 대응에 나섰다.



도는 이날 고수온 경보 해역인 남해군 삼동면 해역에서 양식 중인 조피볼락과 가숭어 치어 약 15만4천마리를 긴급 방류한 것을 시작으로, 고수온 주의보가 발효된 통영시, 거제시, 고성군 등에서 연속적으로 방류를 실시한다.



앞서 도는 지난 7일 수산안전기술원, 연안 시군과 긴급 영상회의를 개최해 도내 해역 냉수대 소멸에 따른 수온 급상승에 대비해 고수온 대응 장비 총력 가동 등 현장 지도 강화를 당부하기도 했다.



도 관계자는 "시군과 협력해 냉수대 소멸 후 발생할 고수온 피해를 예방하기 위해 양식 어장관리 지도에 총력을 다하고 있다"며 "어업인께서도 사료 절식, 고수온 대응 장비 가동 등 양식장 관리에 각별한 관심과 주의를 기울여 주길 바란다"고 전했다.

<연합>

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