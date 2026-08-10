남원 자래리 고분군서 가야 석곽묘 등 14기 확인

전북 남원 운봉고원 자래리 고분군에서 가야시대 석곽묘(돌덧널무덤) 등 모두 14기의 유구가 확인됐다. 또 가야 쇠퇴기 양식의 토기류가 출토돼 그동안 지배층 중심으로 이뤄졌던 가야문화유산 연구의 범위를 일반 민중으로 확대할 수 있는 학술 자료가 확보됐다.

전북 남원 운봉고원 자래리 고분군 발굴 현장 모습. 남원시 제공

남원시는 운봉고원 가야문화유산의 학술적 가치를 정립하기 위해 추진한 ‘남원 자래리 고분군’ 매장유산 발굴조사를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

이번 조사에서는 고분군 내 가야시대 석곽묘 등 14기의 유구가 확인됐다. 특히 무덤 내부에서 가야 쇠퇴기 양식을 띠는 토기류가 출토되면서 당시 가야사회의 일반 백성과 하위 계층이 어떤 방식으로 장례를 치렀는지 살펴볼 수 있게 됐다.

이번 성과는 그동안 운봉고원 가야문화유산 발굴 조사가 세계유산인 유곡리와 두락리 고분군 등 대형 고분과 지배계층의 무덤을 중심으로 이뤄지면서 상대적으로 부족했던 피지배계층의 고고학적 자료를 보완했다는 점에서 의미가 크다는 게 시의 설명이다.

국가유산청과 남원시는 이 같은 연구 공백을 해소하고 가야 사회를 더욱 입체적으로 복원하기 위해 자래리 고분군 발굴 조사를 추진했다. 조사는 국가유산청의 ‘역사문화권 중요 유적 발굴 조사’ 사업으로 선정돼 지난 4월 13일부터 이달 3일까지 전주문화유산연구원이 진행했다.

가야시대 석곽묘(돌덧널무덤) 등 모두 14기의 유구가 확인된 전북 남원 운봉고원 자래리 고분군 발굴 조사 현장. 남원시 제공

남원시는 이번 조사로 확보한 유구와 유물에 대한 보존 조치를 마무리하고, 발굴 성과를 향후 역사문화권 정비사업으로 연계할 계획이다. 또 이번 발굴 조사 성과를 국민과 학계에 알리기 위해 오는 14일 현장 설명회를 열고, 향후 정밀 분석 결과를 담은 최종 발굴 조사 보고서도 발간할 예정이다.

남원시 관계자는 “이번 발굴조사는 그동안의 지배층 중심 역사에서 벗어나 실제로 운봉고원을 일구고 살아갔던 가야 피지배계층의 삶을 고고학적으로 규명했다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “조사된 유구와 유물에 대한 보존 조치를 철저히 마무리하고 이를 바탕으로 역사 문화권 정비사업을 여러모로 추진할 계획”이라고 말했다.

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