'경북도 중소기업대상' 후보 모집, 운전자금 등 우대 지원

경북도는 지역경제 활성화에 기여하는 우수 중소기업을 발굴·시상하기 위해 오는 31일까지 '제34회 경북도 중소기업대상' 후보 기업 모집에 나선다고 10일 밝혔다.

신청 대상은 본사가 경북에 있는 중소기업으로 최근 2년 이상 매출실적이 발생하고 업종별 매출액 및 부문별 추천요건을 충족하는 기업이다.

경북도청 전경. 경북도 제공

모집 분야는 경영혁신, 기술개발, 고용창출, 여성기업 등 4개 부문이다.

도는 신청 기업을 대상으로 서류 심사와 현장 실사를 진행하고 최종 심사위원회를 거쳐 종합대상 및 분야별 대상 등 모두 7곳을 선정해 오는 12월 시상할 계획이다.

수상 기업에는 중소기업 운전자금 우대, 지방세 세무조사 3년 유예, 경북도청 내 전광판을 통한 기업 홍보 영상 송출, 경북도 시행 각종 지원사업 우대 등 다양한 혜택을 제공한다.

이경곤 경북도 경제통상국장은 "지역경제 활성화 및 일자리 창출에 앞장서는 중소기업들이 자부심을 갖고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "오랜 역사와 전통을 자랑하는 중소기업대상에 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 경북도 홈페이지를 참고하면 된다.

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