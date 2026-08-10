선선한 아침, 찜통 한낮 [날씨]

극한폭염이 한결 누그러졌지만 낮 최고기온이 곳에 따라 36도까지 오르는 등 찜통더위가 계속 이어지고 있다. 다만 이번 주 아침에는 곳에 따라 선선한 바람이 부는 곳도 있겠다. 화요일인 11일 전국 아침 최저기온이 20도 아래로 내려갈 것으로 예상된다. 우리나라 상공을 덮었던 ‘이중 고기압’이 약화하고 한반도 북동쪽에 자리한 고기압 가장자리를 따라 차고 건조한 공기가 계속 유입되면서 밤사이 열기가 비교적 빠르게 식는 상황이다.

전국을 달궜던 폭염이 중부와 경북 일부 지역에서 다소 누그러지면서 폭염주의보가 대거 해제된 10일 서울 마포구 하늘공원에서 햇무리가 관측되고 있다. 햇무리는 햇빛이 육각 모양의 얼음 입자를 통과할 때 굴절, 반사되면서 태양 주변에 무지개처럼 고리가 형성되는 현상이다. 유희태 기자

10일 기상청에 따르면 당분간 아침 기온은 평년(최저 21∼24도)과 비슷하거나 조금 낮겠고 낮 기온은 평년(최고 28∼32도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 최고체감온도는 33도 안팎으로 오를 것으로 예상된다.

11일 예상 아침 최저기온은 19∼25도, 낮 최고기온은 27∼34도다. 수요일인 12일에는 예상 아침 최저기온이 더 낮아져 17∼24도로, 낮 최고기온은 26∼34도로 비슷한 수준이다.

최저기온이 하향세를 그리면서 열대야가 나타나는 곳도 줄겠다.

극한 폭염이 한풀 꺾인 10일 서울 용산국 국립중앙박물관 계단에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 최상수 기자

서울은 17일 연속 열대야가 이어지다 8일부터 전날까지 이틀 연속 나타나지 않았다. 다만 인천은 전날 밤까지 열대야가 이어져 19일 연속 열대야 기록을 이어가는 중이다. 전날 오후 6시부터 이날 오전 6시까지 인천 밤 최저기온은 25.8도였다. 열대야는 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 현상이다.

폭염특보 해제·완화도 곳곳에서 잇따르고 있다. 이날 오후 4시 기준으로 경기·충남·충북·전북·경북·경남·제주 곳곳과 인천(옹진)·대구·부산에서는 폭염주의보가 해제됐다. 전북 전주에서는 폭염경보가 해제됐고, 전남광주 광양·신안(흑산면 제외)·곡성북부, 전북 고창·김제·부안(위도면 제외)·군산(옥도면 제외)은 폭염주의보로 완화됐다. 서울 동남권·서남권 등 곳곳에서 열대야주의보도 해제됐다.

최근 40도 안팎까지 치솟았던 극한 폭염은 다소 누그러진 지난 9일 서울 명동거리에서 시민들과 외국인 관광객들이 긴소매 옷을 입고 있다. 연합뉴스

지난주 곳곳에서 빈발했던 ‘40도 폭염’의 기세가 꺾이긴 했지만 여전히 수도권 일부에서는 낮 최고 36도를 오가는 더위가 이어지는 상황이다. 이날 오후 경기 파주(판문점) 최고기온이 36.1도를 기록했다. 경기 양주가 36도, 경기 하남(덕풍)·김포(양촌)는 35.1도, 서울(김포공항)·경기 포천(창수) 35.0도 등을 찍었다.

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