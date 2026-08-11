“냉방·환기 소용없어”… 출하 앞두고 수천마리 폐사 [기후재난 뉴노멀시대]

칠흑 같은 어둠이 깔린 10일 0시30분 경기 연천군 한 육계농장. 더위가 한풀 꺾인 이날 계사 앞에 대형 화물차가 들어서자 작업자들이 닭들을 케이지에 담기 시작했다. 출하를 기다리는 닭들의 울음소리와 환풍기 돌아가는 굉음이 농장 안을 가득 메웠다.



이날 출하된 아바에이커 품종의 닭은 모두 4만7000여마리. 농장서 애지중지 키운 4만9000마리 중 2000마리는 출하일을 나흘 앞둔 지난 5일 폭염을 견디지 못하고 폐사했다.

10일 경기 연천군의 한 육계농가에서 대형 환풍기를 돌리며 내부 온도를 낮추고 있다. 연천=이하늘 기자

닭을 실은 차량이 농장을 빠져나가는 모습을 지켜보던 농장주 A(70)씨는 충혈된 눈으로 “생때같은 닭들이 기절하듯 죽어나가니 참담하다”며 고개를 떨궜다. 귀농 9년차인 A씨는 “대형 선풍기와 환풍기, 안개분무시설을 가동했지만 내부 온도가 38∼39도까지 오르는 것은 막을 수 없었다”며 “사람도 이렇게 더운데 말 못하는 닭은 오죽하겠느냐”고 말했다.



피해는 이 농장뿐만이 아니다. 반경 2㎞ 안에 있는 두 곳의 육계농가도 같은 날 4000∼5000마리의 닭을 잃었다. 냉방·환기시설을 밤낮없이 돌리고 가족들이 교대하며 닭을 살폈지만 폭염 앞에선 속수무책이었다.

경기 연천군의 기온이 38.9도까지 올랐던 지난 4∼5일 폐사한 닭들이 트럭에 실려 있는 모습. 연천 육계농가 제공

닭은 정상 체온이 41도 안팎으로 사람보다 높고 땀샘이 없어 고온에 취약하다. 입을 벌리고 빠르게 호흡하는 방식으로 체온을 낮추지만 외부 기온과 습도가 함께 오르면 체열을 배출하는 데 한계가 생긴다. 특히 수만마리를 한 공간에서 기르는 육계농장은 출하 시기가 가까워질수록 닭의 몸집이 커지며 집단폐사 위험이 커진다.

10일 이른 새벽 경기 연천군의 한 육계농가에서 아바에이커 품종의 닭 4만7000마리가 출하를 기다리고 있다. 연천=이하늘 기자

기록적인 무더위로 가축 폐사는 전국에서 잇따르고 있다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 9일까지 보고된 가축피해는 돼지 4만5382마리, 닭과 오리 등 가금류 85만6220마리 등 90만1600마리가 넘는다.



축산농가의 가축 폭염사고 보험접수는 최근 두 달 새 2000건을 넘어섰다. NH농협손해보험에 따르면 가축재해보험에 가입한 축산농가의 가축 폭염사고 관련 보험접수 건수는 올해 들어 이달 7일까지 2135건으로 집계됐다. 축종별로는 돼지가 1628건, 가금이 507건으로 파악됐다.



이 중 약 99%인 2115건은 무더위가 본격화한 7월(1770건)과 8월(345건)에 집중됐다.

10일 이른 새벽 경기 연천군의 한 육계농가에서 대형 화물차에 4만7000마리의 닭이 출하되고 있다. 연천=이하늘 기자

축산농가는 정부가 보험료 절반을 지원하는 가축재해보험에 가입하면 가축질병이나 폭염 등 자연재해로 입은 피해 일부를 보상받을 수 있다. 축산농가의 자기부담금은 손해액의 10∼40% 또는 200만원 중 큰 금액으로 책정된다. A씨도 가축재해보험에 가입했지만 보상금만으로 손실을 모두 메우기는 어렵다고 했다. 사료비, 약품비, 전기요금 등을 메우고 나면 남는 돈은 거의 없다. A씨는 “귀농 후 지금껏 10억원 이상 투자한 것 같다”며 “이상기후로 앞으로 더 더워진다는데 어떤 대책을 세워야 할지 막막하다”고 하소연했다.



송영한 강원대 교수(동물자원과학)는 “기후변화로 과거보다 강한 폭염이 반복되는 만큼 농가 단위의 자구적인 노력이 필요하지만 한계가 있다”며 “정부의 시설 현대화 지원과 함께 폭염 피해를 제대로 보전할 수 있도록 재해보험 체계도 현실화해야 한다”고 조언했다.

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