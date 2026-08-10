李 대통령 “광주 군공항 2028년 중순까지 옮겨라” [반도체 패권 경쟁 가속]

이재명 대통령이 3대 메가프로젝트 추진에 대해 “속도전을 넘어 전격전을 치러야 하는 상황”이라며 사업 절차와 집행에 한층 속도를 낼 것을 주문했다. 특히 호남 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항 부지와 관련해 2028년 중순까지 광주 기지의 기능을 다른 군공항으로 임시 배치하라고 지시했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 2차 점검회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 10일 청와대에서 ‘메가프로젝트 민관합동 2차 점검회의’를 열고 “지난 회의에서 광주 군공항 부지를 반도체 클러스터로 지정하기로 했다”며 “국방부는 2028년 중순까지 광주 기지의 기능을 다른 군공항으로 임시 배치해 광주 군공항 부지가 반도체 산업 단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치해주면 좋겠다”고 말했다. 그러면서 “임시 배치 이전이라도 군공항 인근의 부지에 산업단지가 조기 착공할 수 있도록 최선을 다해달라”고 덧붙였다.



이 대통령은 “비상한 상황에 맞춰 비상하게 판단하고 비상하게 움직일 수 있도록 정부 혁신에도 속도를 내야 한다”며 “혁신을 이끄는 정부를 넘어 정부 자체가 혁신 모델이 돼야 한다”고 강조했다. 이어 “관련 절차를 동시다발적으로 추진해 소요 시간을 대폭 줄이고 규제도 지속적으로 개선해 최대한 빠른 집행이 이뤄질 수 있도록 해줘야 한다”며 “호남 반도체 클러스터의 경우 일본 구마모토(TSMC 반도체 팹 조성)에 못지않은 속도로 신속하게 집행됐으면 좋겠다”고 말했다.



이 대통령은 최근 주 52시간제 예외 등의 사안을 두고 표출된 부처 간 이견 문제를 의식한 듯 부처 간 칸막이 문제를 언급하기도 했다. 이 대통령은 “부처 칸막이나 규제, 인프라 부족 등의 문제로 혹여라도 기업들의 투자 의지가 꺾이거나 절차가 지연되지 않도록 총체적 점검이 필요하다”며 “우리 총리께서 각별히 잘 챙겨달라”고 당부했다.

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