한·미, 17일부터 UFS 연습… “전작권 전환 준비”

합동참모본부와 한미연합사령부는 10일 을지 자유의 방패(UFS) 연합 연습을 오는 17∼27일 실시한다고 밝혔다.

장도영 합참 공보실장은 이날 한·미 공동브리핑에서 “이번 UFS 연습은 한·미가 연례적으로 실시하는 방어적 연습으로 범정부 차원의 국가총력전 수행 능력을 향상시킬 것”이라며 “우리 군은 1만8000여명이 참가할 예정이며, 규모는 예년과 유사하다”고 설명했다.

브리핑 뒤 악수 이번달 17∼27일 실시되는 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연합 연습을 설명하기 위해 서울 용산구 국방부 브리핑룸을 찾은 장도영 합동참모본부 공보실장(왼쪽)과 라이언 도널드 주한미군사령부 공보실장이 손을 맞잡고 포즈를 취하고 있다. 사진공동취재단

이번 연습은 한국군 전시작전통제권 전환 준비와도 연계될 전망이다. 한·미 군 당국은 매년 3월 자유의 방패(FS) 연습, 8월 UFS 연습을 실시한다. 한반도 전면전을 가정한 FS·UFS연습은 전작권 전환 조건 충족 여부를 평가 및 검증하는 계기도 된다.

장 실장은 “이번 연습 기간에도 조건에 기초한 전시작전통제권 전환 계획에 따라 한·미가 상호 합의한 기준에 근거해 능력 및 체계에 대해 한·미공동평가를 실시할 예정”이라며 “기준을 달성하면 올해 한·미안보협의회(SCM)에서 미래연합사령부의 완전운용능력(FOC) 검증과 전환 시기를 건의할 수 있을 것”이라고 말했다.

반면 라이언 도널드 주한미군사령부 공보실장은 “이 자리에서 공식적인 공동 평가 또는 시점에 대해 다루지는 않을 것”이라고 밝혔다. 실제로 UFS 연습 관련 한·미 공동보도문에는 FOC 검증 관련 언급이 직접적으로 담기지는 않았다. 한국군 4성 장군이 미래연합사 사령관 역할을 수행하는 연습도 이번 UFS에선 실시되지 않는다.

10일 경기 평택시 캠프 험프리스에 군용차량이 세워져 있다. 한미는 오는 17일부터 27일까지 연합방위태세 확립을 위한 연례적·방어적 성격의 을지 자유의 방패(UFS) 연합연습을 진행한다. 뉴시스

한·미는 이번 UFS 연습 기간 워리어실드(WS) 야외기동훈련도 실시한다. 한·미는 연합 야외기동훈련을 대대급 이상으로 통합해 14건을 시행할 것으로 알려졌다. 지난해 UFS 기간 연합 야외기동훈련은 대대급 이상 기준 17건이었다. 한·미는 과거 윤석열정부 시절 FS·UFS 기간에 한·미 연합 야외기동훈련을 집중 배치했지만, 이재명정부에선 야외기동훈련을 연중 분산 배치하는 추세다.

유엔군사령부도 이번 연습에 회원국들을 참가시키며 중립국감독위원회가 정전협정 준수 여부를 관찰한다. 유엔사는 야외기동훈련에는 참가하지 않지만, 유사시 지휘구조에 원활히 통합할 수 있도록 본부 중심 훈련을 실시할 예정이다. 스콧 윈터 유엔사 부사령관은 지난 6일 용산 드래곤힐호텔에서 열린 기자간담회에서 “이번 UFS 연습을 통해 한반도 방위를 위해 유엔사의 지원 역량을 어떻게 가장 효과적으로 활용할지 숙달할 것”이라고 설명했다.

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