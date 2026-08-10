수도권 15억∼20억 아파트 절반이 ‘신고가’ [李정부 주택공급 속도전]

최근 수도권 아파트 시장에서 15억원 초과∼20억원 이하 주택의 신고가 거래 비중이 절반을 넘어서는 등 준고가 아파트 강세가 두드러진 것으로 나타났다. 서울 분양시장에서도 전용면적 59㎡ 중소형 아파트의 평균 분양가가 15억원을 넘어 전국 평균의 3배에 육박했다.

10일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 아파트 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 7월 수도권 아파트의 가격대별 신고가 거래 비중은 6억원 이상 구간에서 1년 전보다 크게 높아졌다.

10일 서울 서초구 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 모습. 연합뉴스

지난달 6억원 초과∼9억원 이하 구간의 신고가 비중은 20.7%로 1년 전보다 14.2%포인트 상승했다. 9억원 초과∼12억원 이하 구간은 36.7%로 20.6%포인트 높아졌다. 상승폭이 가장 컸던 것은 12억원 초과∼15억원 이하 구간이다. 신고가 비중이 지난해 같은 달 23.4%에서 올해 47.0%로 23.6%포인트 뛰었다.

15억원 초과∼20억원 이하 구간은 신고가 비중이 53.8%로, 1년 전보다 5.9%포인트 상승했다. 전체 거래의 절반 이상이 신고가에 이뤄진 것으로, 수도권 가격대 가운데 가장 높은 비중이다.

반면 저가 주택에서는 신고가 거래가 상대적으로 부진했다. 3억원 이하 구간의 신고가 비중은 같은 기간 3.5%에서 1.5%로 낮아졌고, 3억원 초과∼6억원 이하 구간은 4.15%에서 5.0%로 소폭 상승하는 데 그쳤다.

20억원을 넘는 초고가 주택에서도 신고가 비중은 오히려 낮아졌다. 20억원 초과∼25억원 이하 구간은 56.2%에서 44.0%로, 25억원 초과∼30억원 이하는 71.4%에서 25.8%로 떨어졌다. 30억원 초과 구간 역시 70.0%에서 32.5%로 하락했다.

서울 분양시장에서도 중소형 아파트를 중심으로 높은 분양가가 이어지고 있다. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 지난달 서울 민간아파트 전용 59㎡ 평균 분양가는 15억6257만원으로 집계됐다. 전국 평균인 5억3072만원의 약 3배에 달하는 수준이다.

김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “서울의 국민평형 분양가가 19억원대까지 오른 데다 실거주 여부에 따라 보유세 부담을 차등하는 방향으로 세제 개편이 추진되면서 분양 수요자들은 분양가뿐 아니라 입주 이후 보유 비용까지 함께 따져봐야 하는 상황”이라며 “청약에서도 실거주 계획이 중요한 변수가 될 것”이라고 말했다.

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