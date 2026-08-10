복합재난 강도 30년 새 3배 ↑… 극단적 위험 일수도 5배 급증 [기후재난 뉴노멀시대]

여름철 폭염·폭우 복합재난 강도가 최근 3배 증가했다는 연구결과가 나왔다. 상위 1% 수준의 고강도 복합재난 발생 일수는 5배 가까이 늘었다. 복합재난은 기후위기로 빈발하는 극한 기상 현상인 폭염·폭우가 동시다발로 발생하거나 연속적으로 나타나는 상황을 뜻한다.

지난 9일 경북 포항시 북구 영일대해수욕장 주변에 국지성 소나기가 쏟아지고 있다. 뉴스1

환경단체 그린피스는 김형준 카이스트 문술미래전략대학원 교수 연구팀에 ‘한국 폭염·폭우 복합재난 위험도 변화’ 연구를 의뢰한 결과를 10일 공개했다. 이 분석은 지난 30년(1991∼2020년)과 최근 4년(2021∼2024년)의 6∼9월 복합강도지수(CI28)를 비교하는 방식으로 진행됐다. CI28은 28일 동안 발생한 강수량 극한값과 기온 최고기록을 하나로 합쳐 나타낸 지표다. 28일 동안 폭우와 폭염이 얼마나 강하게 나타났는지 확인 가능하다.

분석 결과, 지난 30년간의 CI28 중앙값은 0.55인 데 반해 최근 4년은 1.65로 계산됐다. 중앙값이 3배 오른 건 그만큼 복합재난의 전반적인 수준 자체가 강화했다는 얘기다. 연구진은 “폭우와 폭염 같은 두 가지 현상이 함께 발생하는 빈도가 늘어나면서 복합적으로 위험이 커지고 있다”고 해석했다.

극심한 복합재난 발생 일수도 크게 늘었다. 연구진은 지난 30년을 기준으로 CI28의 상위 10%, 5%, 1% 값을 각각 설정하고, 이 값을 초과한 날이 지난 30년과 최근 4년 동안 연평균 며칠이었는지 비교했다. 복합재난 강도가 상위 10%, 5%, 1% 수준으로 심한 날을 계산한 것이다.

그 결과 강도가 높을수록 증가세도 큰 것으로 나타났다. 상위 10% 이상인 날은 지난 30년 12.2일에서 최근 4년 25일로 약 2배 늘었다. 상위 5% 정도로 심한 날은 5.5일에서 14.2일로 2.6배, 상위 1% 수준인 날은 1.1일에서 5.2일로 4.8배 증가했다.

김 교수는 “1년에 하루 정도였던 극단적 위험이 최근에는 5일 이상 나타난 것으로, 매우 드물게 발생하던 극단적 재난이 앞으로 더 자주 나타날 가능성이 높다는 것을 뜻한다”고 설명했다.

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