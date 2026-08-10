쪽방·하우스 주거취약층 55만가구… 그마저도 없는 ‘기타 가구’ 47만 [기후재난 뉴노멀시대]

판잣집이나 비닐하우스 등에서 살거나 여관 등에 머무는 주거 취약 가구가 55만에 달하는 것으로 나타났다. 최근 극한 폭염이 이어지고 있는 가운데 주택에서 밀려난 가구를 정부가 세심하게 챙겨야 한다는 지적이다.

서울 용산구 동자동 쪽방촌에서 쿨링포그가 가동되고 있다. 연합뉴스

10일 국가데이터처에 따르면 지난해 11월1일 기준 호텔·여관 등 숙박업소 객실이나 판잣집, 비닐하우스 등에 사는 가구는 총 54만5000가구로, 전체 가구(2324만6000가구)의 2.3%를 차지하는 것으로 나타났다. 호텔·여관 등 숙박업소 객실에서 사는 가구가 5만8000가구, 판잣집·비닐하우스 9410가구, 주택 이외의 거처 중 ‘기타’에 해당하는 가구는 47만8000가구로 각각 집계됐다. 주택 이외 거처 중 ‘기타’는 공사장 임시막사와 상가, 마을회관 등이 해당한다. 오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사·특수사회시설, 판잣집·비닐하우스 등을 제외하고 주택의 요건을 갖추지 못한 모든 거주 공간을 뜻한다.

주택 이외의 거처는 매년 행정자료로 파악하기 쉽지 않은 탓에 5년 주기로 조사·공표된다. 이 수치는 관련 통계가 현재 기준으로 개편된 2015년 40만3000가구에서 2020년 49만가구로 21.5% 증가했고, 지난해에도 5년 전보다 11.2% 늘었다. 시도별로 보면 경기가 14만8000가구로 가장 많았다. 서울 13만1000가구, 경북 3만3000가구가 뒤를 이었다. 경기·서울에 전체 주거 취약 가구의 51%를 차지하는 28만가구가 몰려 있는 셈이다.

주거 취약 가구는 혹서기에 특히 어려움을 겪는다. 정규 주택이 아닌 곳엔 냉방 시설을 제대로 갖추지 못한 경우가 많고, 지붕·새시 등이 노후화돼 열기에 그대로 노출될 수밖에 없기 때문이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 서울 창신동 쪽방촌을 방문해 “폭염 취약계층이 안전하게 혹서기를 지날 수 있도록 관심과 지원을 약속하겠다”고 밝혔다.

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