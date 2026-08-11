HD현대重, 1조 규모 발전설비 공급

HD현대중공업이 미국 빅테크 기업의 데이터센터에 9560억원 규모의 발전설비를 공급한다.



HD현대중공업은 10일 미국 에너지 인프라 개발기업 코반에너지그룹과 9.6메가와트(㎿)급 ‘힘센’ 엔진 기반 발전설비 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 총 1000㎿, 9560억원이다. 설비는 미국 현지 빅테크 기업의 데이터센터 전력 공급원으로 활용될 예정이다.



이번에 공급하는 9.6㎿급 힘센엔진은 24시간 운용이 가능한 대용량 중속 엔진이다. HD현대중공업은 높은 출력과 발전 효율, 신뢰성을 바탕으로 데이터센터용 발전설비 시장을 공략하고 있다.



미국 데이터센터 시장에서 수주도 이어지고 있다. HD현대중공업은 지난 4월 미국 에너지 인프라 개발기업 AEG와 6271억원 규모의 데이터센터용 발전설비 공급계약을 체결했다. 이번 계약까지 더하면 올해 미국 데이터센터 관련 발전설비 수주액은 1조5831억원에 달한다.



인공지능(AI) 서비스 확산과 클라우드 인프라 투자 확대에 따라 미국 데이터센터의 전력 수요가 급증하면서 HD현대도 그룹 차원에서 시장 공략을 강화하고 있다. HD한국조선해양은 부유식 데이터센터 핵심기술을 개발하고 있으며 HD현대일렉트릭은 배전·전력기기, HD현대마린솔루션은 발전용 엔진 유지·보수 사업을 확대하고 있다.



HD현대중공업 관계자는 “데이터센터용 발전 엔진 시장에서 협업 문의가 잇따르고 있다”며 “다양한 사업 기회를 모색해 발전설비 시장에서 입지를 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

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