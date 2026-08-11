다시 물건 채우는 홈플러스… 정식 오픈 앞둔 매장 가보니

10일 오전 10시 서울 홈플러스 메가푸드마켓 강동점. 경쾌한 CM송이 흘러나오는 가운데 문이 열리자 고객들이 하나둘 매장으로 들어섰다. 매장 입구에는 ‘홈플러스 마트·몰 정상 영업 중입니다’라는 안내문이 붙어 있었다.



인근 어린이집에서 유아용 왜건과 유모차에 아이들 6명을 태워 홈플러스를 방문한 어린이집 교사 A씨는 “평소 아이들에게 과일 등을 보여주러 홈플러스에 자주 방문했고, 어린이집이 바로 앞이라 필요한 물품 대부분을 홈플러스에서 구매했었다”고 말했다. 함께 나온 동료 교사 B씨도 “이렇게 다시 문을 열어서 너무 기쁘다”며 “홈플러스가 문을 닫으면 이제 대형마트는 근처 천호나 고덕으로 버스를 타고 이동해야 한다”고 했다.

10일 서울 홈플러스 강동점 야채코너에 상품 대신 야채 사진들이 진열돼 있다.

2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP)을 극적으로 확보한 홈플러스는 지난 7일부터 임시 휴업 중이던 전국 67개 점포의 문을 다시 열었다. 현재는 임시 개장한 형태로 매장 운영 시스템과 상품 공급 상황 등을 점검하고 있으며 13일부터 정식 영업에 들어간다. 이날 오후 2시부터는 온라인 주문도 재개했다.



다만 정식 영업을 사흘 앞둔 매장은 아직 완전히 정상화되지 않은 모습이었다. 강동점 진열대에는 절반가량만 상품이 채워져 있었다. 과일 코너에는 수박과 토마토·포도 등이 빈틈없이 진열됐지만, 채소 코너 곳곳에는 ‘상품 입고 준비 중’이라는 안내문이 붙어 있었다. 빈 진열대를 상품 사진이나 간편식 제품으로 채운 곳도 있었다. 축산·수산 코너는 아직 운영하지 않았다. 냉동식품과 생활용품 코너도 상당수 진열대가 비어 있었다.



계산대도 전체 8개 가운데 1개만 운영되고 있었다. 강동구에서 오래 거주하며 2008년 강동점이 문을 열었을 때부터 장을 보러 다녔다는 60대 여성 C씨가 계산원에게 “물건은 언제 다 채워지느냐”고 묻자 계산을 하던 직원은 “13일 정식 영업 전까지는 상품이 대부분 들어올 것으로 본다”고 설명했다.



고객들은 아직 상품이 충분하지 않은 상황에서도 매장이 다시 문을 연 것 자체에 의미를 뒀다. 50대 남성 D씨는 “퇴근길에 지하철에서 바로 홈플러스로 들어와 장을 볼 수 있어 편리했다”며 “물건이 예전만큼 많지 않아도 좋으니 영업을 오래 했으면 좋겠다”고 웃었다. 강동점은 지하철 5호선 굽은다리역과 지하2층 매장이 바로 연결돼 있어 접근성도 좋다.



직원들도 정식 영업 준비에 분주했다. 홈플러스 일반노조에 따르면 강동점 소속 인원은 지난 5월 119명이었으나 이후 37개 폐점한 점포 직원 일부가 재배치되면서 170명까지 늘었다. 그러나 이 가운데 100여명이 휴직 상태로, 현재 실제 근무 인원은 60여명 수준이다.



마트가 다시 문을 열면서 입점업체들도 한숨을 돌리는 분위기다. 1층에서 잠옷과 머리핀 등을 판매하는 잡화점 운영자 E씨는 “마트가 문을 여니 오가는 손님이 많아지면서 지난 주말 매출도 늘었다”고 말했다. 모던하우스에서 근무하는 50대 F씨는 “홈플러스가 다시 문을 열지 못할 수도 있다고 생각해 지난달에는 50% 할인 행사를 하며 재고를 정리하려 했다”고 말했다. 다만 장기간 영업 차질이 이어지면서 1층의 올리브영은 지난달 27일 영업을 종료했으며, 2층의 일부 가전·의류 매장도 이미 철수해 문이 닫혀 있었다.



홈플러스는 앞으로 신선식품과 자체브랜드(PB) 상품을 중심으로 상품 구색을 재편하고, 식품·생필품 등 수익성 높은 카테고리에 집중하는 이른바 ‘트레이더 조’식 운영 모델로 전환해 생존에 나선다. 시간은 넉넉하지 않다. 홈플러스 회생계획안 가결 기한은 9월4일로, 그때까지 영업 정상화를 통해 사업 지속 가능성을 입증하거나 매각 등 회생의 돌파구를 마련해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지