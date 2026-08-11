GS건설·LS일렉 AI 데이터센터 사업 공조

GS건설이 LS일렉트릭과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 사업 경쟁력 강화에 나선다.



GS건설은 서울 용산구 LS용산타워에서 LS일렉트릭과 ‘AI 데이터센터 사업환경 변화에 따른 공동 대응’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. 협약식에는 허윤홍 GS건설 대표와 구자균 LS일렉트릭 회장, 채대석 LS일렉트릭 대표 등 관계자들이 참석했다.



이번 협약을 통해 양사는 급변하는 AI 데이터센터 시장과 기술 환경에 공동으로 대응하고 관련 사업의 원활하고 안정적인 추진을 위해 상호 협력하기로 했다. 특히 GS건설은 AI 데이터센터 사업에 필요한 주요 전력기기를 LS일렉트릭으로부터 적기에 공급받는 협력 체계를 구축할 방침이다. GPU 등 고성능 연산장비를 대규모로 운영하는 AI 데이터센터는 기존 데이터센터보다 높은 전력밀도와 안정적인 변전·배전 설비 구축이 핵심 요소로 꼽힌다.



양사는 클라우드 데이터센터에서 AI 데이터센터로의 기술 변화에 대응하기 위한 차세대 전력 솔루션도 공동으로 모색한다. 주요 협력사항은 모듈러 데이터센터 및 직류(DC) 배전 기반 전력 솔루션 관련 기술교류회 개최, 글로벌 빅테크 기업 등 주요 고객의 설계·기술 요구사항에 대한 공동 대응, AI 데이터센터 사업에 필요한 전력기기 공급 협력 등이다.

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