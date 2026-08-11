갤럭시 Z8 글로벌 사전판매도 흥행

국내에서 사전판매 흥행에 성공한 삼성전자의 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z8 시리즈가 해외 시장에서도 초반 호실적을 이어가고 있다.



10일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈의 글로벌 사전판매량은 전작보다 30% 이상 증가했다. 한국에서는 전작보다 39%, 유럽에서는 20% 이상 늘었고, 미국 시장에서도 폴드 모델 데이터만 집계했을 때 30% 이상 증가했다.



갤럭시 Z 폴드8이 주요 시장에서 선전한 영향이 큰 것으로 풀이된다. 폴드8은 새로운 4:3 화면 비율과 여권 형태의 디자인으로 소비자들을 사로잡았다. 기존의 길쭉한 화면이 아닌 가로로 넓어진 디자인을 채택해 사회관계망서비스(SNS), 웹서핑, 멀티태스킹 등 사용자의 일상 경험을 높였다는 평가다. 폴드8은 국내 사전판매량의 70%를 차지했고, 미국에서는 50%, 유럽에서는 40%를 기록했다. 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8에 대한 관심이 높은 것으로 조사됐다.



폴드 구매층이 젊어진 점도 눈에 띈다. 폴드는 그동안 대화면과 업무 생산성을 중시하는 ‘아재폰(중장년 남성 중심 제품)’이라는 인식이 많았지만 이번 시리즈에서는 10∼30대와 여성 고객 관심이 높아졌다.



삼성닷컴 사전판매 고객 절반 이상이 10∼30대였고, 이 연령대 여성 고객은 전작보다 두 배 이상 늘었다. 일반 스마트폰에서 폴더블 폰으로 바꾼 이용자도 증가했다. SK텔레콤의 갤럭시 Z 8시리즈 사전판매 고객 중 일반 스마트폰을 사용하던 고객 비중은 62%로 전작보다 10%포인트 늘었다.



삼성전자의 새 폴더블 시리즈가 초반 흥행을 이어갈지 주목된다. 사전판매 기간에는 보상판매나 금융 혜택 등이 수요에 기여하는 만큼 향후 판매량이 제품 흥행을 결정할 것으로 보인다. 애플이 다음 달 초 새 폴더블 아이폰과 아이폰18 프로 등 신제품을 출시하면 스마트폰 경쟁 구도는 더 치열해질 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지