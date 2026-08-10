한국 “곤경에 빠졌을 때 의지할 친지·친구 유무, 사회적 연결 OECD 꼴지”

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한국의 삶의 질이 경제협력개발기구(OECD) 38개국 가운데 중위권(19위)에 해당하지만 사회적 연결은 37위에 그쳐 영역별 편차가 극심한 것으로 나타났다.

반면 주거 영역에서는 1위, 지식·기술 영역에서는 2위에 올랐다.

10일 한국보건사회연구원(보사연)의 ‘보건복지 이슈앤포커스’ 최신호에 따르면 보사연 정해식 사회보장정책연구실 연구위원은 경제협력개발기구(OECD)의 개편된 ‘더 나은 삶 지수’(BLI)에 맞춰 2024년을 기준으로 각국의 삶의 질을 이렇게 분석했다.

그 결과, 한국의 종합 BLI는 5.99점으로, OECD 38개국 가운데 19위를 기록했다.

한국은 BLI는 각 영역과 그 아래 세부 지표별로 큰 차이를 보였다.

주거 영역에서 한국은 OECD 국가 중 1위였다. 주거 영역의 하위 지표에서는 ‘주거 임차·유지비 지출 후 남는 가구 처분가능소득 비율’이 2위(84.83%)로 높았다.

한국은 또 ‘지식과 기술’ 영역에서 2위로, 세부 지표인 15세 학생 수학 인지 능력(국제학업성취도평가 수학 평균 527.3점)이 OECD 2위였다.

반면 ‘사회적 연결’ 영역에서 한국은 뒤에서 두 번째였다.

특히 사회적 연결의 세부 지표로서 곤경에 빠졌을 때 의지할 친지·친구의 유무를 뜻하는 ‘사회적지지’에서 한국은 38위에 그쳤다.

또 한국은 격차나 박탈을 나타내는 지표에서도 하위권에 머물렀다.

구체적으로 보면 한국의 소득 5분위 배율은 5.77배로, 가장 배수가 적은 슬로바키아(3.46배)와 격차가 컸다.

삶의 만족도 역시 6.5점으로 36위에 그쳤다.

‘전날 긍정적인 감정 상태보다 부정적인 감정 상태를 더 많이 보고한 응답자의 비율’을 뜻하는 부정적 정서 균형 지표(열위 지표)에서는 1위인 스위스(5.21%)에 훨씬 못 미치는 29위(14.85%)에 머물렀다.

정 연구위원은 “종합 1위를 차지한 노르웨이는 모든 영역에서 대체로 고른 발전 수준을 보였다”며 “한국은 더 나은 삶을 위해 취약한 영역의 발전을 도모해야 한다”고 제언했다.

그러면서 “부정적 정서 균형, 사회적 지지 부족의 경우 급격한 사회 변화와 개인의 발전이 보조를 맞추지 못한 것을 원인으로 지적할 수 있다”고 덧붙였다.

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