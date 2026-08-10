대장동·위례 비리 의혹 수사한 강백신 대구고검 검사 사의

이재명 대통령이 연루된 ‘대장동·위례신도시 개발비리’ 의혹을 수사했던 강백신 대구고검 검사(사법연수원 34기·사진)가 10일 사의를 표명한 것으로 확인됐다.

법조계에 따르면 강 검사는 이날 오전 대구고검에 사직서를 제출했다.

검찰 내 대표적인 ‘특수통’ 검사로 꼽히는 강 검사는 2022년 서울중앙지검 반부패수사3부장으로 엄희준 반부패수사1부장과 함께 일명 ‘대장동 2기 수사팀’을 이끈 인물이다.

대장동 2기 수사팀은 대장동·위례신도시 개발비리 의혹을 수사해 이 대통령의 측근으로 불리는 김용 전 민주연구원 부원장과 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장 등을 잇달아 구속기소했다. 당시 민주당 대표였던 이 대통령을 소환 조사한 뒤 대장동 개발 사업 관련 배임 등 혐의로 재판에 넘기기도 했다.

강 검사는 2023년 중앙지검 반부패수사1부장으로 자리를 옮긴 뒤 ‘대선개입 여론조작 사건’ 특별수사팀장을 맡아 뉴스타파 등 언론사와 기자들을 수사했다. 박근혜정부 국정농단 의혹을 수사한 박영수 특별검사팀에 참여하고, 조국 전 법무부 장관 일가 비리 의혹을 수사한 이력도 있다.

이재명정부 들어 고검 검사로 사실상 좌천된 뒤 강 검사는 검찰의 수사권 폐지를 골자로 한 검찰개혁에 대해 여러 차례 공개적으로 반대 입장을 밝히거나 대장동 항소 포기 사태에 비판적인 목소리를 내면서 여권과 대립했다.

강 검사는 지난 4월 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’(국조특위)의 청문회에 출석해선 “수사 또는 재판에 관여하기 위한 목적”이라며 국조특위가 위헌·위법하다고 주장했다.

한편 법무부는 강 검사를 포함해 2022~2024년 대장동 의혹 관련 수사와 기소를 진행한 2기 수사팀 검사 9명에 대해 감찰을 진행 중이다. 법무부는 감찰규정에 따라 해당 감찰요청을 대검찰청에 넘겼다.

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