미저로우스키, MLB 두 번째 ‘최소 이닝 200K’

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 광속구 신드롬을 주도하는 우완 투수 제이컵 미저로우스키(밀워키 브루어스·사진)가 시즌 200탈삼진을 채웠다. 역대 최소 이닝 2위의 대기록이다.



미저로우스키는 10일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 미네소타 트윈스와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝 동안 삼진 9개를 솎아내며 3실점했다.



1·2회 삼진 2개씩을 낚은 미저로우스키는 3회 첫 타자 앨런 로든을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 이날 5번째 삼진을 잡아냈다.



129.1이닝 만에 200탈삼진에 도달한 미저로우스키는 밀워키 구단 역대 시즌 최소 이닝 200탈삼진 신기록도 세웠다. MLB닷컴은 엘리어스 스포츠뷰로의 자료를 인용해 미저로우스키가 2023년 123.1이닝 만에 200탈삼진을 달성한 스펜서 스트라이더(애틀랜타 브레이브스)에 이어 MLB 역대 두 번째로 적은 이닝 만에 시즌 200탈삼진을 달성했다고 전했다.



미저로우스키는 이날 이후에도 탈삼진 4개를 추가해 시즌 204개로 늘렸다. 올 시즌 빅리그 전체 탈삼진 부문에서도 선두를 달리고 있다.



그의 최대 강점은 단연 빠른 공이다. 올해 한 경기에서 시속 161㎞ 이상의 공을 66개나 던진 적이 있으며, 지난 6월13일 필라델피아 필리스전에서는 최고 시속 168.2㎞의 강속구를 앞세워 95구 만에 삼진 15개를 잡아냈다. 100구 미만으로 완봉승을 거두는 이른바 ‘매덕스’까지 기록했다.

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