애플, 아이폰에 中 창신 칩 테스트… 삼전닉스 ‘메모리 아성’ 위협 [반도체 패권 경쟁 가속]

애플이 인공지능(AI) 열풍에 따른 메모리 공급난에 대응하기 위해 아이폰과 맥북 등에 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 메모리칩을 사용하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다. 아직 논의 초기 단계로 확정된 것은 아니지만 실제 공급 계약으로 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론이 주도하는 세계 메모리 시장의 경쟁 구도에 작지 않은 변수가 될 전망이다.

9일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 관계자들의 말을 인용해 애플이 아이폰과 맥북을 비롯한 여러 제품군에서 CXMT의 메모리칩을 시험하고 있다고 보도했다.

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애플은 중국에서 판매하는 일부 기기에 CXMT 부품을 사용하는 것을 목표로 이 회사와 초기 단계의 공급 협의도 진행했다. 다만 중국 기업과의 거래가 미국 정치권에서 민감한 사안인 만큼 애플은 도널드 트럼프 행정부의 지지를 얻기를 바라고 있다고 관계자들은 전했다.

애플이 중국산 메모리칩에 눈을 돌린 배경에는 AI 산업 급성장으로 인한 공급 부족과 가격 상승이 있다. AI 기업들이 메모리칩을 대거 확보하면서 애플도 비용 증가를 이유로 전 세계에서 제품 가격을 인상하고 있다. 이런 상황에서 CXMT 제품을 공급받을 수 있다면 메모리 확보에 숨통이 트일 수 있다. 다만 애플과 CXMT의 거래가 성사되기까지는 넘어야 할 장벽이 작지 않다. CXMT는 미 국방부가 중국군과 연계된 것으로 판단한 기업을 지정하는 이른바 ‘1260H 명단’에 올라 있다. 또 미국 연방 규정은 자국 기업이 CXMT에 기술을 이전하지 못하도록 하고 있다. 기술적 세부 사항이나 제품 사양을 놓고 의견을 교환하는 것도 금지된다. 부품을 기기에 맞게 설계하는 과정에서 이 같은 협의가 필수적인 애플로서는 CXMT에 맞춤형 칩을 주문하기 어려운 셈이다.

애플은 CXMT가 이미 생산하는 범용 제품을 구입하거나 가격을 협상하는 방식으로 제재를 비껴갈 수 있는 것으로 전해졌다. 수출통제 분야 전문가인 케빈 울프 변호사는 매체에 애플이 미국 규정을 위반하지 않고도 CXMT의 범용 부품을 사용할 수 있다고 설명했다.

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미국 정치권의 반발도 과제다. 미국의 일부 정책 당국자는 CXMT가 애플을 비롯한 주요 미국 기업의 주문을 받으면 미국의 기술 노하우를 확보하고 기술 개발에 필요한 자금도 늘릴 수 있다고 우려하고 있다. 이는 중국군에 도움이 되는 동시에 아이다호주와 뉴욕주 북부에 새 공장을 건설하고 있는 마이크론의 경쟁력을 약화할 수 있다는 주장이다.

기술적인 문제도 있다. 애플은 제품의 성능을 극대화하기 위해 부품을 기기에 맞춰 설계하는 경우가 많다. CXMT의 범용 메모리칩을 사용하려면 일부 제품의 설계를 변경해야 할 수도 있다. 첨단 반도체 제조장비에 대한 접근이 제한된 탓에 CXMT의 기술력 역시 아직 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론에 뒤처진다는 평가를 받는다.

그럼에도 CXMT는 세계 D램 시장에서 가장 빠르게 성장하는 업체로 부상하고 있다. 미국 HP와 대만 에이서는 이미 한정된 물량을 확보했으며 내년 공급분을 추가로 확보하기 위한 협상도 벌이고 있는 것으로 전해졌다. 올해 2분기 매출은 수요 증가와 생산능력 확대에 힘입어 전년 동기의 8배를 넘어섰다. 매출 기준 세계시장 점유율도 7%까지 높아졌다. CXMT D램 공급처가 확대될수록 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 3사가 가진 가격 협상력과 시장 주도력이 약화할 우려가 있다.

CXMT는 10일 글로벌 지수제공업체 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 ‘MSCI 중국 전체 주식 지수’에도 편입돼 패시브(지수 추종) 자금 유입 가능성이 거론되고 있다. 닐 샤 카운터포인트 리서치 연구원은 “문제는 CXMT가 ‘어떻게’ 메모리 빅3에 진입할 것이냐가 아니라 ‘언제’ 진입할 것이냐는 것”이라고 평가했다.

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