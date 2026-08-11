“소아암 환자에 희망 선물”… 동해 최북단서 모발 기부

동해안 최북단 육군 제22사단 여군들이 수년간 기른 머리카락을 소아암 환자들에게 기부했다.



육군 제22사단은 북진여단 김하늘 대위(진), 쌍호여단 한윤정 대위, 율곡포병여단 이경희 대위, 방공대대 원혜지 중사가 소아암 환자에게 가발을 지원하는 ‘어머나(어린 암 환자를 위한 머리카락 나눔) 운동본부’에 머리카락을 기증했다고 10일 밝혔다.

소아암 환자들을 위해 수년간 기른 머리카락을 기부한 육군 제22사단 간부들. 왼쪽부터 이경희 대위, 한윤정 대위, 김하늘 대위(진), 원혜지 중사. 육군 22사단 제공

김 대위는 지난 6월 처음 머리카락을 기증했다. 과거 갑상선암으로 투병한 어머니 곁을 지키면서 환자의 심리적 안정과 웃음이 치료에 큰 힘이 될 수 있다는 의사의 설명을 들은 것이 계기가 됐다. 김 대위는 이후 비슷한 상황에 놓인 어린이들에게 관심을 갖게 됐다고 했다. 생애 처음 단발머리가 된 그는 “소아암 환자들에게 작은 희망과 응원의 마음을 전하고자 기증을 결심했다”고 계기를 설명했다.



한 대위는 이번이 다섯 번째 머리카락 기부다. 과거 언론에 소개된 여군들의 머리카락 기증 사례를 접한 뒤 머리카락 기부를 알게 됐다고 한다. 이후 꾸준히 기증을 이어왔다. 한 대위는 봉사에도 진심이다. 133차례 헌혈해 헌혈증 92장을 기부했다. 대안학교와 복지관 등에서 300차례 봉사활동도 했다. 한 대위는 “머리카락 기증이나 헌혈은 누구나 마음만 먹으면 할 수 있는 작은 나눔”이라며 “머리를 기르는 과정 자체가 누군가를 위한 작은 선물이라고 생각한다”고 나눔 의미를 강조했다.



이번이 두 번째 기부인 이 대위와 원 중사는 소아암 환자들을 돕겠다는 일념으로 3년간 머리카락을 길렀다. 이 대위는 초임 장교 시절 선배 장교의 머리카락 기증을 보고 기부를 시작했다고 한다. 그는 “소아암 환자뿐만 아니라 기증이 가능한 사람들에게 ‘나도 할 수 있다’는 희망을 전하고 싶었다”며 “임무에 최선을 다하면서 나눔도 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.



평소 긴 머리를 선호했던 원 중사도 머리카락을 기증하고 단발머리가 됐다. 그는 “작은 나눔으로도 꼭 필요한 이들에게 도움을 줄 수 있다고 생각해 주저할 이유가 없었다”며 “앞으로도 기부를 이어가겠다”고 다짐했다.

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